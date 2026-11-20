"No hay camas ni sombra, esperamos al sol": centros de salud de Trujillo colapsan ante ola de dengue que ya deja 13 muertos en La Libertad La situación en hospitales como Santa Isabel y Jerusalén evidencia la crisis de salud, con ciudadanos esperando en pasillos y ambientes impropios para la atención médica adecuada.

Los centros de salud en Trujillo enfrentan una alarmante presión asistencial debido al aumento de casos de dengue en La Libertad, acumulando 15.399 casos confirmados.

Los centros de salud en Trujillo enfrentan una alarmante presión asistencial debido al aumento de casos de dengue en La Libertad, acumulando 15.399 casos confirmados. Foto: Sergio Verde

Los establecimientos de salud de distintos distritos de Trujillo enfrentan una creciente presión asistencial por el aumento de casos de dengue en La Libertad. Los pacientes llegan con fiebre, dolores corporales, náuseas y otros síntomas, pero deben esperar durante varias horas para recibir atención médica, incluso en espacios que no cuentan con condiciones adecuadas para su permanencia.

La situación se registra en medio de una emergencia sanitaria que ya acumula 15.399 casos confirmados y 13 fallecidos en la región, según cifras de la Gerencia Regional de Salud. Además, 55 personas permanecen hospitalizadas. Trujillo concentra la mayor cantidad de contagios, seguido de las provincias de Virú, Chepén y Pacasmayo.

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Pacientes con dengue esperan bajo el sol y en pasillos de centros de salud de Trujillo

En Alto Trujillo, el centro de salud Melvin Jones recibe a personas que presentan síntomas compatibles con dengue, como dolor corporal, diarrea y náuseas. Sin embargo, la falta de camas y espacios adecuados obliga a los pacientes a permanecer durante horas bajo el sol mientras esperan ser atendidos. Una madre que acudió al establecimiento junto con su pareja describió las condiciones de espera: "No hay camas, ni sombra. Tenemos que esperar al sol".

El panorama también afecta a otros establecimientos de la provincia. En el hospital distrital Santa Isabel, ubicado en El Porvenir, los ciudadanos llegan con fiebre alta, dolores articulares y erupciones en la piel. Mientras tanto, en el hospital distrital Jerusalén, en La Esperanza, los pacientes esperan en los pasillos y en ambientes que no están destinados habitualmente para la atención médica. Estas escenas reflejan la presión que soportan los servicios de salud ante el incremento de contagios en la región.