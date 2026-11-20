Defensoría del Pueblo alerta que hospital Jorge Reátegui de EsSalud en Piura no ejecuta plan ante El Niño y carece de pruebas para dengue A pesar de tener un plan de contingencia 2026-2027, su implementación se ve obstaculizada por falta de presupuesto, lo que impide activar unidades febriles y servicios esenciales.

De las tres ambulancias del hospital, solo una está operativa y el equipamiento, como el tomógrafo, presenta deficiencias significativas.

De las tres ambulancias del hospital, solo una está operativa y el equipamiento, como el tomógrafo, presenta deficiencias significativas. Foto: difusión

El Hospital Jorge Reátegui Delgado de EsSalud, en Piura, presenta deficiencias en su capacidad de respuesta ante el Fenómeno El Niño y el incremento de casos de dengue. Durante una inspección, la Defensoría del Pueblo constató que el establecimiento todavía no ejecuta su plan de contingencia 2026-2027 debido a la falta de presupuesto y tampoco cuenta con pruebas serológicas para diagnosticar la enfermedad.

La situación preocupa en una región que, hasta el 16 de noviembre, acumulaba 18.662 casos de dengue y 20 fallecimientos. El reporte defensorial también identificó limitaciones en el equipamiento médico, la disponibilidad de especialistas y el servicio de ambulancias, aspectos que condicionan la atención de los pacientes.

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Hospital Jorge Reátegui tiene pendiente su plan ante El Niño y presenta deficiencias en equipos y personal

Aunque el hospital cuenta desde octubre con un plan de contingencia frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, su implementación permanece pendiente por falta de recursos económicos. Esto impide habilitar las Unidades Febriles y la Sala de Rehidratación, además de reforzar la UVICLIN. A ello se suma que el establecimiento no dispone de pruebas serológicas para detectar dengue y que el procesamiento de muestras demora aproximadamente tres días.

La inspección también encontró que el hospital no tiene tomógrafo; su equipo de rayos X tiene cerca de 15 años y cumplió su vida útil, mientras que el ecógrafo presenta un funcionamiento limitado. En cuanto al personal, se reportó insuficiencia de pediatras y ausencia de especialistas en algunas áreas de emergencia cuando deben ingresar a sala de operaciones. Además de las tres ambulancias disponibles, solo una se encuentra operativa.