Querido grupo de cumbia en alerta por el dengue: un integrante dio positivo y otros presentan síntomas Una querida agrupación de cumbia atraviesa momentos de preocupación luego de que cuatro miembros de su equipo presentaran síntomas de dengue. Uno de los casos fue confirmado y encendió las alarmas por la evolución de la enfermedad.

La agrupación de cumbia Amor Rebelde atraviesa días complicados luego de que una de sus integrantes confirmara que contrajo dengue. La cantante comenzó a presentar fiebre repentina, por lo que decidió someterse a una prueba médica que finalmente arrojó un resultado positivo. Su diagnóstico generó preocupación dentro del equipo, especialmente después de conocerse que otras personas vinculadas con la agrupación también presentan malestares relacionados con esta enfermedad.

La situación fue revelada durante una comunicación telefónica con el programa 'América hoy', donde Jairo Campos, conocido como 'Santeño', informó que cuatro miembros del equipo están afectados. Aunque aseguró que todos permanecen estables y que han adoptado medidas de precaución para protegerlos, también manifestó su inquietud por la evolución del dengue y sus consecuencias.

Paola Rubio, cantante de Amor Rebelde, cuenta cómo enfrenta el dengue

Paola Rubio explicó que decidió realizarse una prueba de descarte después de experimentar un episodio inesperado de fiebre. Tras recibir el diagnóstico positivo de dengue, la integrante de Amor Rebelde pudo aprovechar los días libres de la agrupación para descansar, seguir las indicaciones médicas y recuperarse antes de retomar sus actividades musicales.

“Me fui a sacar un descarte porque me había dado fiebre de la nada y sí pues salió positivo para dengue, gracias a Dios hemos tenido libre desde el lunes hasta hoy día, ya nosotros viajamos a Tacna y durante esos días menos mal he estado descansando con mi tratamiento y ya estoy un poquito mejor”, manifestó la cantante.

Asimismo, la cantante de cumbia recordó que el inicio del cuadro fue complicado debido a la fiebre que presentó. No obstante, comentó que entre el último viernes y este sábado comenzó a sentirse mejor, aunque todavía esperaba superar por completo los síntomas.

“En los primeros días he estado mal con fiebre, entre ayer y hoy estaba un poquito mejor ojalá Diosito me pasé esto, que feo, está que da a todos, en el grupo hay más personas así... está horrible”, expresó la integrante de Amor Rebelde, quien también dejó en evidencia su preocupación por los demás miembros del equipo que atraviesan una situación similar.

¿Quiénes son los integrantes de Amor Rebelde que dieron positivo al dengue?

La preocupación dentro de Amor Rebelde aumentó luego de que el 'Santeño' brindara detalles sobre las personas del equipo que presentan síntomas relacionados con el dengue. Durante su comunicación con el magazine de América Televisión, el cantante precisó que son cuatro los afectados, entre ellos Paola Rubio.

El integrante de Amor Rebelde señaló que el equipo está prestando especial atención a los casos para evitar complicaciones y cuidar la salud de las personas afectadas. Sin embargo, no ocultó su preocupación por la gravedad que puede alcanzar esta enfermedad, especialmente ante el incremento de sus consecuencias.

“Hay cuatro con ese malestar, está nuestro mánager, Paola, nuestro filmaker y un músico, pero están estables, hemos tomado las precauciones, para poder salvaguardarlos y poder tenerlos activos... estamos que controlamos esta enfermedad tomándolo con pinzas porque tú sabes que esto está evolucionando y matando gente”, declaró Jairo Campos.