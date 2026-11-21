Lugar de la Memoria presenta hundimientos de hasta 10 cm y riesgo de derrumbes, advierte INGEMMET Un informe técnico identificó grietas en paredes, estacionamientos y vías cercanas al recinto de Miraflores. Además, alertó sobre el peligro alto de caída de rocas y derrumbes en el acantilado de la Costa Verde ante posibles sismos.

El estudio advierte un peligro medio-alto de derrumbes debido a la inestabilidad del terreno y a las características del acantilado de la Costa Verde que colinda con el museo.

El estudio advierte un peligro medio-alto de derrumbes debido a la inestabilidad del terreno y a las características del acantilado de la Costa Verde que colinda con el museo. Foto: INGEMMET

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) presenta hundimientos de hasta 10 centímetros y grietas en distintas áreas de sus instalaciones, en el distrito de Miraflores. Así lo advirtió el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que también identificó peligro alto por caída de rocas, derrumbes y deslizamientos en el acantilado de la Costa Verde que colinda con el recinto.

La evaluación técnica determinó que el LUM enfrenta un peligro medio-alto por hundimientos, debido a las características del terreno sobre el que se construyó. En tanto, el acantilado contiguo presenta condiciones que podrían favorecer nuevos desprendimientos y afectar tanto al museo como a la vía del Circuito de Playas.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

El estudio estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), a solicitud del propio LUM. Para elaborar el diagnóstico, realizaron inspecciones de campo, sobrevuelos con drones y análisis de imágenes satelitales.

Grietas y hundimientos afectan al LUM y vías cercanas

De acuerdo con el Informe Técnico N.° A7809, el Lugar de la Memoria se construyó sobre materiales de relleno inconsolidados, que presentan poca estabilidad y pueden removerse con facilidad. Esta condición favorece los hundimientos que ya afectan la explanada del recinto.

Los especialistas también identificaron grietas en las paredes y el estacionamiento del museo. El problema no se limita a sus instalaciones: se extiende por la calle Bajada San Martín hasta la avenida Del Ejército, donde el equipo técnico encontró fisuras y desniveles en la calzada.

Acantilado presenta peligro alto de derrumbes y caída de rocas

La evaluación también detectó derrumbes en el acantilado de la Costa Verde, con una escarpa de aproximadamente 90 metros de longitud. Parte del material desprendido permanece retenido por geomallas que presentan un estado de deterioro.

A este escenario se suman procesos de erosión en cárcavas, originados por el agua utilizada para regar los parques. El INGEMMET señala que el tránsito de vehículos pesados y la presencia de rellenos mal compactados también favorecen la inestabilidad de las laderas.

El informe advierte que estos procesos geológicos podrían reactivarse ante sismos de intensidad moderada o fuerte. De ocurrir, los desprendimientos representarían un peligro para las instalaciones del LUM e incluso para la circulación vehicular por el Circuito de Playas.

INGEMMET plantea estabilizar taludes y monitorear grietas

Frente a los peligros identificados, el INGEMMET recomendó mejorar las condiciones del terreno de relleno, estabilizar los taludes y reemplazar las geomallas deterioradas que actualmente retienen el material desprendido.

Asimismo, planteó elaborar una Evaluación de Riesgos de Desastres (EVAR) y establecer un monitoreo de las grietas para detectar posibles cambios en el terreno. Entre las medidas adicionales, propuso restringir el riego por inundación de los parques, en coordinación con las municipalidades de Miraflores y San Isidro, y limitar el tránsito de vehículos pesados por la Bajada San Martín.

El organismo también recomendó capacitar al personal del Lugar de la Memoria para que conozca los peligros identificados y las medidas de prevención correspondientes.

El informe técnico fue remitido al LUM, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).