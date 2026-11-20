Costa Verde: reportan desprendimiento de rocas en los acantilados tras fuerte sismo de magnitud 6.7 en Junín Videos muestran la caída de piedras de gran tamaño hacia la pista, generando un peligro para los conductores en la zona afectada.

La situación se encuentra en desarrollo y se recomienda a los conductores precaución al circular por la Costa Verde.

La situación se encuentra en desarrollo y se recomienda a los conductores precaución al circular por la Costa Verde. Foto: difusión

El desprendimiento de rocas en los acantilados de la Costa Verde fue reportado luego del fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín la noche de este viernes 20 de noviembre. En videos difundidos tras el movimiento telúrico se observa la caída de piedras de gran tamaño hacia la pista, donde quedaron dispersas y representaron un peligro para los conductores que circulaban por la zona.

La situación obligó a varios vehículos a cambiar de dirección y detener su marcha para evitar que las rocas impactaran contra sus unidades y provocaran daños. Las imágenes muestran piedras de grandes proporciones sobre la vía, mientras los conductores intentaban continuar su recorrido sin exponerse a posibles impactos o accidentes. Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial de la municipalidad sobre este incidente.

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Caída de rocas en la Costa Verde obliga a conductores a detener sus vehículos

Los registros audiovisuales muestran cómo las piedras se desprendieron de los acantilados y terminaron sobre la calzada. Algunas de ellas ocuparon parte de la vía, lo que generó dificultades para los vehículos que transitaban por el circuito de playas. Ante el riesgo, varios conductores realizaron maniobras para esquivar los fragmentos y otros optaron por detenerse.

La presencia de rocas de gran tamaño sobre la pista también generó preocupación por los posibles daños que podían ocasionar a los automóviles. Un impacto contra las lunas o la carrocería podía comprometer la seguridad de los ocupantes, por lo que los vehículos redujeron la marcha o cambiaron su trayectoria para evitar pasar cerca de los desprendimientos.