Papa León XIV recorrerá la Costa Verde este 16 de noviembre: conoce las avenidas y su ruta de despedida El pontífice se desplazará desde la Nunciatura Apostólica hasta el Callao para visitar un asilo de adultos mayores y luego llegará a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde celebrará la misa de despedida antes de partir rumbo al Vaticano.

La misa de despedida tendrá lugar en la Base Aérea Las Palmas a las 10:30 a. m., donde se espera la participación de más de un millón de fieles antes de que el papa regrese a Roma.

La misa de despedida tendrá lugar en la Base Aérea Las Palmas a las 10:30 a. m., donde se espera la participación de más de un millón de fieles antes de que el papa regrese a Roma. Foto: AFP

El papa León XIV recorrerá este lunes 16 de noviembre dos veces el circuito de playas de la Costa Verde, como parte de las actividades de su último día de visita apostólica al Perú. Ambos desplazamientos formarán parte de su traslado desde la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, hacia el Callao y, posteriormente, a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

El primer recorrido está previsto para las 8.30 a. m., cuando el santo padre partirá rumbo a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Allí compartirá con los adultos mayores residentes del establecimiento, ubicado en el jirón Constitución 779, en el Callao.

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Primera ruta: de Jesús María hacia el Callao

De acuerdo con la ruta proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la comitiva papal partirá de la avenida Salaverry, continuará por la avenida 28 de Julio y la avenida Brasil. Luego ingresará por el jirón Diego Ferré en dirección a la Bajada Brasil, desde donde descenderá hacia la Costa Verde.

Una vez en el circuito de playas, el vehículo que trasladará al pontífice avanzará hasta el óvalo Grau, en el Callao. Desde allí, subirá por la avenida Miguel Grau, continuará por la avenida Marco Polo y finalmente llegará a la avenida Dos de Mayo, que conduce a la Casa de Acogida.

El papa León XIV permanecerá aproximadamente dos horas en este establecimiento, fundado el 27 de enero de 1942 y administrado por la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que desarrolla su labor bajo el lema Cuidar los cuerpos para salvar las almas.

Segunda ruta: del Callao hacia la Base Aérea Las Palmas

Concluida la visita, el sumo pontífice se trasladará a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde presidirá la misa de despedida de su visita apostólica al Perú. La celebración eucarística está programada para las 10.30 a. m. y se espera que congregue a más de un millón de fieles.

Ruta de la comitiva papal de Callao a Surco. Foto: Andina

Según la PNP, la ruta principal desde el Callao comprenderá la avenida Marco Polo y la avenida Miguel Grau, para luego continuar por el circuito de playas de la Costa Verde. A la altura de Miraflores, la comitiva tomará la Subida Armendáriz, seguirá por la avenida Balta y finalmente ingresará a la avenida Jorge Chávez, en Surco, que conecta con la Base Aérea Las Palmas.

Como ruta alterna, el desplazamiento partirá de la Casa de Acogida por la avenida Dos de Mayo, atravesará la plaza Garibaldi y continuará por la avenida Guardia Chalaca, en San Miguel. Luego, el vehículo papal seguirá por la avenida La Marina, la avenida Sánchez Carrión y la avenida Javier Prado, para ingresar a la vía Expresa y continuar por la avenida Reducto, la avenida Balta y la avenida Jorge Chávez hasta llegar al recinto militar.

Última misa antes de partir rumbo a Roma

La celebración en la Base Aérea Las Palmas marcará el cierre de las actividades públicas del papa León XIV en el Perú. Tras la misa, el pontífice se dirigirá al Grupo Aéreo N.° 8, desde donde emprenderá su viaje de retorno a Roma.

El santo padre llegó a Lima la noche del domingo 15 de noviembre, a las 8.20 p. m., procedente de Pucallpa. Durante su visita apostólica, que comenzó el 11 de noviembre, cumplió actividades pastorales y encuentros con fieles y autoridades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.