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Estatua de 14 metros del papa León XIV es ensamblada en el Callao: ¿cuándo será inaugurada?

La monumental escultura fue trasladada desde Carabayllo hasta La Punta durante la madrugada. La obra, de cuatro toneladas, ya se encuentra en el parque Niño Gaelito.

La monumental escultura de 14 metros dedicada al papa León XIV ha llegado al Callao. La estatua fue trasladada en dos partes desde Carabayllo hasta La Punta.
La monumental escultura de 14 metros dedicada al papa León XIV ha llegado al Callao. La estatua fue trasladada en dos partes desde Carabayllo hasta La Punta. | Difusión
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La estatua más alta del Perú dedicada al papa León XIV ya llegó al Callao. La monumental escultura, de 14 metros de altura y cuatro toneladas de peso, fue trasladada durante la madrugada de este viernes desde Carabayllo hasta el distrito de La Punta, donde será instalada cerca del mar.

La obra fue transportada en dos partes, cada una sobre un tráiler, en un recorrido que duró aproximadamente tres horas. El traslado se realizó por las avenidas Universitaria, Canta-Callao y Faucett, durante las primeras horas del día y con poco tránsito vehicular.

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La monumental escultura de 14 metros dedicada al papa León XIV ha llegado al Callao. La estatua fue trasladada en dos partes desde Carabayllo hasta La Punta.

La monumental escultura de 14 metros dedicada al papa León XIV ha llegado al Callao. La estatua fue trasladada en dos partes desde Carabayllo hasta La Punta.

Desde esta mañana, trabajadores y especialistas realizan el ensamblaje de la escultura en el parque Niño Gaelito, ubicado en la avenida Agustín Gamarra, cerca de la ciclovía de la Costa Verde. Para colocar las diferentes partes de la estructura se emplean grúas y maquinaria pesada.

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De acuerdo con información de la Municipalidad Provincial del Callao, la inauguración de la estatua está programada para este domingo 8 de noviembre a las 3 p. m.

La monumental escultura de 14 metros dedicada al papa León XIV ha llegado al Callao. La estatua fue trasladada en dos partes desde Carabayllo hasta La Punta.

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¿Quién elaboró la estatua de León XIV?

La monumental escultura fue elaborada por el escultor y artesano Rafael Gutiérrez Quispe, formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y con cerca de dos décadas de experiencia en diseño y artes visuales.

En la elaboración participaron alrededor de ocho trabajadores, entre escultores, soldadores y especialistas en moldeado y acabado. El equipo estuvo a cargo de darle forma y estructura a la obra que será exhibida en el Callao durante la visita del pontífice al Perú.

La instalación ocurre pocos días antes del inicio de la visita de León XIV al país. El papa llegará al Perú el próximo 11 de noviembre y permanecerá hasta el 16 de noviembre, con actividades programadas en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

La monumental escultura de 14 metros dedicada al papa León XIV ha llegado al Callao. La estatua fue trasladada en dos partes desde Carabayllo hasta La Punta.

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¿Por qué se instalará la estatua de León XIV en La Punta?

La elección del Callao está vinculada también con la relación que Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, mantiene con esta provincia constitucional. Antes de ser elegido papa, se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021.

La escultura será instalada en el parque Niño Gaelito, un espacio creado en memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño chalaco de cuatro años que murió tras salvar a su hermana menor durante un incendio ocurrido en marzo de 2026.

Según información de la Municipalidad del Callao, el menor logró poner a salvo a su hermana Isabel, de un año, antes de perder la vida durante el siniestro registrado en la cuadra 6 del jirón Loreto.

El parque lleva su nombre como homenaje a su acto de valentía y busca preservar el recuerdo del menor y transmitir un mensaje de solidaridad a la comunidad chalaca.

La monumental imagen de León XIV quedará ubicada en este espacio, a pocos días de la llegada del pontífice al Perú, en una zona cercana al litoral chalaco.

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