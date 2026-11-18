Senamhi alerta posible activación de quebradas extremas en Cajamarca y Piura: revisa las provincias expuestas La alerta está vigente desde este miércoles 18 de noviembre hasta el jueves 19. Las intensas lluvias podrían generar movimientos en masa en diversas provincias del norte del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la posible activación de quebradas en Cajamarca y Piura. Los eventos podrían alcanzar un nivel extremo y afectar diversas provincias de estas regiones ubicadas en el norte del país.

La alerta se encuentra vigente desde la 1.00 p. m. de este miércoles 18 de noviembre hasta la 1.00 p. m. del jueves 19 , y está asociada a las precipitaciones pronosticadas para las siguientes 24 horas, considerando lluvias previas y la susceptibilidad a movimientos en masa.

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¿Cuáles son las provincias expuestas por la posible activación de quebradas?

En la región Cajamarca las provincias expuestas son Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. En tanto, en Piura, figuran Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

Algunas provincias de Amazonas, Áncash, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, San Martín y Tumbes también aparecen expuestas a posibles activaciones de quebradas de nivel fuerte, mientras que en Lambayeque y Ucayali, la posibilidad de que se presenten este tipo de eventos es moderada.

¿Qué significa la alerta del Senamhi sobre posible activación de quebradas?

Los avisos indican la posibilidad de que se activen quebradas debido a lluvias pronosticadas para las próximas 24 horas (aviso de corto plazo), considerando la lluvia de los 7 días anteriores y la susceptibilidad a movimientos en masa.

Aviso de activación de quebradas

En el contexto de estos avisos, la activación de quebradas (o huaicos) se refiere a los flujos de agua y movimientos en masa rápidos en quebradas o cuencas pequeñas, que resultan de la acción de las lluvias precedentes y actuales, y las condiciones geológicas. Incluye flujos de lodo, crecidas de detritos (desintegración de masas sólidas) y flujo de detritos.