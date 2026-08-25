Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto
El recinto anunció que abrirá sus puertas de manera libre para esta población como parte de las celebraciones por el Día del Adulto Mayor. Revisa las actividades programadas para la jornada.
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El Parque de las Leyendas anunció que el próximo sábado 29 de agosto todas las personas que tengan de 60 años o más podrán ingresar de manera gratuita a sus sedes de San Miguel y Huachipa, presentando únicamente su DNI físico.
La iniciativa se aplicará en el marco de la campaña Sabiduría que inspira Lima, con la que se busca celebrar el Día del Adulto Mayor. La jornada será una oportunidad para disfrutar una experiencia diferente, rodeada de naturaleza, cultura y entretenimiento. El público también podrá participar de los talleres y actividades que se desarrollan diariamente.
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Programa especial por el Día del Adulto Mayor
La celebración por esta fecha especial iniciará desde el 26 de agosto en la sede de San Miguel, donde algunos de los habitantes más longevos del Parque recibirán un agasajo especial mediante enriquecimientos preparados para ellos.
Los visitantes podrán observar a las 10.00 a. m. a Juanita, una hembra de papión sagrado que ya cuenta con 24 años. A las 10.30 a. m. será el turno de Yayita, una hembra de cóndor andino. Mientras que a las 11.00 a. m. y 2.30 p. m., respectivamente, podrán visitar a los [verificar denominación exacta de los monos] en la Zona Selva y a Loreno, la cacatúa de las Molucas, que supera los 41 años.
Actividades para el sábado 29 de agosto
Durante este día, los visitantes podrán disfrutar de las clases de tango que se ofrecerán en el patio central de la sede de San Miguel, además del recorrido por el parque para regalarle a los adultos una experiencia inolvidable con la naturaleza.
Las dos sedes atienden de lunes a domingo incluido feriados, de 9 a. m. a 5 p. m. Cada visita contribuye directamente a la alimentación, cuidado y atención veterinaria de más de 3.500 animales que habitan en ambas sedes, muchos de ellos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.