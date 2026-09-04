Parque de las Leyendas ofrecerá 50% de descuento en sus entradas para estas fechas de setiembre

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El Parque de las Leyendas anunció una promoción especial para todos sus visitantes. La entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que durante los fines de semana de setiembre ofrecerá entradas con el 50% de descuento para grandes y chicos.

La medida aplicará tanto para la sede de San Miguel como en Huachipa y será una oportunidad única para disfrutar en familia una jornada diferente al aire libre y recorrer ambientes donde la fauna, la flora y el patrimonio arqueológico forman parte de una experiencia educativa y recreativa.

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¿Cómo conseguir las entradas con 50% para el Parque de las Leyendas?

Las entradas con descuento podrán adquirirse de manera virtual o directamente en las boleterías de ambas sedes, facilitando que los visitantes puedan organizar su paseo con anticipación. Cada entrada contribuye al cuidado, alimentación y atención veterinaria de más de 3.500 animales, muchos de ellos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer especies de diferentes partes del mundo, entre ellas Valentina, la rinoceronte de la India; las jirafas Domingo y Melman; y los hipopótamos del Nilo, así como muchas otras especies que forman parte de la colección zoológica del Parque de las Leyendas. La visita permite también acercarse al trabajo de conservación y sensibilización que realiza el personal especializado.

Horarios y precios regulares de entradas al Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas es el principal centro de esparcimiento, zoológico y complejo arqueológico de la ciudad de Lima. Alberga miles de animales agrupados en zonas biogeográficas como Costa, Sierra, Selva y una sección internacional. Su sede principal está en el distrito de San Miguel, y también administra la sede de Huachipa.

El complejo atiende de lunes a domingo de 9.00 a. m. a 5.00 p. m.. El mismo horario aplica para feriados y días festivos, operando los 365 días del año. Toma en cuenta que las boleterías físicas cierran a las 4.30 p. m. La entrada en la tarifa regular va desde los S/10 para niños, S/20 general (13 años a más) y S/4 para los adultos mayores (a partir de los 60 años).