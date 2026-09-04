HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Parque de las Leyendas ofrecerá 50% de descuento en sus entradas para estas fechas de setiembre

La promoción busca que más familias tengan la oportunidad de visitar las sedes de San Miguel y Huachipa, convirtiendo cada recorrido en una alternativa para salir de la rutina, compartir tiempo juntos y reconectarse con la naturaleza.

Parque de las Leyendas ofrecerá descuentos en sus entradas
Parque de las Leyendas ofrecerá descuentos en sus entradas | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Parque de las Leyendas anunció una promoción especial para todos sus visitantes. La entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que durante los fines de semana de setiembre ofrecerá entradas con el 50% de descuento para grandes y chicos.

La medida aplicará tanto para la sede de San Miguel como en Huachipa y será una oportunidad única para disfrutar en familia una jornada diferente al aire libre y recorrer ambientes donde la fauna, la flora y el patrimonio arqueológico forman parte de una experiencia educativa y recreativa.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

PUEDES VER: “Hasta siempre, Pancha”: Parque de las Leyendas despide a tapir rescatada que albergó durante 20 años

lr.pe

¿Cómo conseguir las entradas con 50% para el Parque de las Leyendas?

Las entradas con descuento podrán adquirirse de manera virtual o directamente en las boleterías de ambas sedes, facilitando que los visitantes puedan organizar su paseo con anticipación. Cada entrada contribuye al cuidado, alimentación y atención veterinaria de más de 3.500 animales, muchos de ellos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer especies de diferentes partes del mundo, entre ellas Valentina, la rinoceronte de la India; las jirafas Domingo y Melman; y los hipopótamos del Nilo, así como muchas otras especies que forman parte de la colección zoológica del Parque de las Leyendas. La visita permite también acercarse al trabajo de conservación y sensibilización que realiza el personal especializado.

Horarios y precios regulares de entradas al Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas es el principal centro de esparcimiento, zoológico y complejo arqueológico de la ciudad de Lima. Alberga miles de animales agrupados en zonas biogeográficas como Costa, Sierra, Selva y una sección internacional. Su sede principal está en el distrito de San Miguel, y también administra la sede de Huachipa.

El complejo atiende de lunes a domingo de 9.00 a. m. a 5.00 p. m.. El mismo horario aplica para feriados y días festivos, operando los 365 días del año. Toma en cuenta que las boleterías físicas cierran a las 4.30 p. m. La entrada en la tarifa regular va desde los S/10 para niños, S/20 general (13 años a más) y S/4 para los adultos mayores (a partir de los 60 años).

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
“Hasta siempre, Pancha”: Parque de las Leyendas despide a tapir rescatada que albergó durante 20 años

“Hasta siempre, Pancha”: Parque de las Leyendas despide a tapir rescatada que albergó durante 20 años

LEER MÁS
Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

LEER MÁS
Dos gigantes llegan a Lima: Parque de las Leyendas alista nuevo hogar para dos elefantes africanos traídos desde México

Dos gigantes llegan a Lima: Parque de las Leyendas alista nuevo hogar para dos elefantes africanos traídos desde México

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025