Parque de las Leyendas ofrece entradas con 50 % de descuento por visita del papa León XIV: fechas y requisitos La promoción aplica en las sedes de San Miguel y Huachipa, donde los más pequeños podrán disfrutar de atractivos como el Jardín Botánico, el Lago Recreativo y la zona internacional.

Parque de las Leyendas lanza promoción por llegada del papa León XIV | Composición LR / Andina

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El Parque de las Leyendas lanzó una promoción especial por la llegada del papa León XIV al Perú. La entidad informó que ofrecerá boletos de ingreso con el 50% de descuento en sus sedes de San Miguel y Huachipa a partir de este miércoles 11 de noviembre.

La promoción estará disponible durante los días que dure la visita del sumo pontífice y servirá solo para los más pequeños de casa. Revisa los detalles del descuento y aprovecha la oportunidad de visitar el principal zoológico del país.

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Parque de las Leyendas: fecha y requisitos para acceder al descuento

El descuento del 50% para ingresar al Parque de las Leyendas estará vigente del 11 al 16 de noviembre de 2026, periodo en el que el papa León XIV se encontrará en el país como parte de su visita apostólica.

Si bien todos los miembros de la familia están invitados a asistir al parque, la promoción está dirigida exclusivamente a niños de 3 a 12 años. El público puede adquirir las entradas de manera virtual o directamente en las boleterías del parque en ambas sedes.

¿Qué atractivos tiene el Parque de las Leyendas?

En la sede San Miguel, los visitantes pueden descubrir especies emblemáticas como los cóndores andinos, nutrias gigantes, osos de anteojos y cocodrilos de Tumbes. En la zona Internacional, además, podrán ver a Valentina, una hembra de rinoceronte indio, hipopótamos, jirafas y otros fascinantes animales provenientes de distintas partes del mundo.

El Jardín Botánico, los paseos por la Laguna Recreativa y el patrimonio del Complejo Arqueológico Maranga, que alberga 54 monumentos arqueológicos, entre ellos las huacas San Miguel y Cruz Blanca, también son atractivos disponibles durante la visita.

Por su parte, en la sede Huachipa los sábados, domingos y feriados, los lobos marinos Nayra, Sol y Luna cautivan al público con sus habilidades en el anfiteatro.

Otro de sus grandes atractivos es el Bosque de Aves, un espacio que alberga más de 166 ejemplares de 29 especies y permite apreciar de cerca la diversidad y belleza de las aves que allí residen. También podrán disfrutar de amplias áreas verdes y espacios recreativos ideales para compartir en familia.

Misa se podrá ver en el Parque de las Leyendas

El recinto también informó que el auditorio del patio central de su sede de San Miguel transmitirá la Santa Misa del papa León XIV los siguientes días: