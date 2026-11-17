Entradas para concierto de Don Omar 2027: fechas, precios, dónde comprar y cómo acceder a la preventa de The Last King en Perú ¡Desde los 130 soles! Don Omar confirmó su concierto en el Estadio Nacional de Lima para octubre de 2027. Conoce cuánto cuestan las entradas, qué precios tendrá la preventa Interbank y cómo registrarte.

Don Omar confirmó su regreso al Perú como parte de su gira internacional 'The Last King World Tour'. El cantante puertorriqueño ofrecerá un concierto el 28 de octubre del 2027 en el Estadio Nacional de Lima, donde interpretará sus principales éxitos del género urbano.

La presentación ya tiene definidos los precios de las entradas para las diferentes localidades del recinto. Además, se anunció una preventa especial para clientes de Interbank. Los seguidores que deseen recibir información sobre el proceso de venta deberán completar previamente un registro gratuito a través de los canales oficiales del artista.

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Fecha del concierto de Don Omar en Perú

El concierto de Don Omar en Lima se realizará el jueves 28 de octubre del 2027 en el Estadio Nacional. La fecha forma parte de su recorrido por Latinoamérica, que contempla presentaciones en países como Chile, Ecuador, México, Colombia, Perú, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala y Argentina.

Países que visitará Don Omar en 2027.

El anuncio fue realizado por el propio intérprete de 'Taboo' durante una presentación en The Kia Forum, en Los Ángeles. Posteriormente, compartió el calendario de su gira mediante su cuenta oficial de Instagram y expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público latinoamericano.

Precios de la preventa para el concierto de Don Omar

Los precios de las entradas para ver a Don Omar en el Estadio Nacional varían de acuerdo con la ubicación elegida. La organización contempla siete localidades, con tarifas especiales durante la preventa Interbank y montos regulares para la venta a precio full.

Estos son los precios anunciados para el espectáculo en Lima, los cuales podrás adquirir desde el 19 de noviembre.

Zona Preventa Interbank Precio full VIP S/340 S/392 General S/230 S/265 Occidente 1 numerado S/320 S/370 Occidente 2 numerado S/270 S/312 Oriente 1 numerado S/320 S/370 Oriente 2 numerado S/270 S/312 Tribuna Norte S/130 S/151

La localidad más económica será Tribuna Norte, con un precio de S/ 130 durante la preventa. En cambio, la zona VIP tendrá la tarifa más elevada, con S/ 340 en la etapa promocional y S/ 392 a precio regular.

¿Cómo acceder a la preventa del concierto de Don Omar en el Estadio Nacional?

La relación de Don Omar con el público peruano se ha mantenido a lo largo de los años gracias a canciones que marcaron distintas generaciones de amantes del reguetón. Su próxima visita representa una ocasión especial para reencontrarse con sus seguidores y llevar nuevamente al escenario los temas que consolidaron su trayectoria en la música urbana.

Los fanáticos podrán acceder a la preventa de entradas desde este jueves 19 de noviembre y obtener hasta un 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank mediante Teleticket.

La expectativa por este espectáculo crece ante el regreso de uno de los artistas más representativos del género urbano.



