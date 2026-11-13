Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

Economía

Liquidación de empresas: proponen que Indecopi digitalice actas para acelerar trámites y evitar pérdidas

La propuesta contempla un mecanismo para que los acuerdos de los acreedores no queden paralizados por la falta de una firma. También permitiría inscribir los poderes de administradores y liquidadores mediante documentos electrónicos con validez ante Sunarp.

La propuesta de Richard Almerco Soto busca modernizar el proceso de liquidación de empresas en Perú mediante la creación de un Libro Digital de Actas administrado por Indecopi.
La propuesta de Richard Almerco Soto busca modernizar el proceso de liquidación de empresas en Perú mediante la creación de un Libro Digital de Actas administrado por Indecopi.Composición LR/IA
Por
google iconLa República en Google

Una empresa puede tener aprobado el inicio de su liquidación y contar con un liquidador designado, pero no avanzar con el proceso porque el presidente de la junta de acreedores no firma el acta o retiene el libro físico. Esta situación puede impedir que se inscriban las facultades del liquidador en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), retrasar la venta de los activos y reducir el dinero disponible para pagar las deudas.

Para resolver ese problema, Richard Almerco Soto, abogado magíster y especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, plantea en la cuarta entrega de Radar Concursal modificar los artículos 54.4 y 55 de la Ley N.° 27809, Ley General del Sistema Concursal.

Video destacado

PAPA LEÓN LE DA SU CHIQUITA A DINA, ESPÁ LE ROBA CÁMARA A KEIKO Y TUESTA CRITICA JNE | ARDE TROYA

Puedes ver

TUUA internacional bajaría a US$4 en el Jorge Chávez: MTC trabaja en una reducción adicional

lr.pe

La propuesta sustituiría el libro físico por un Libro Digital de Actas de Junta de Acreedores, vinculado al expediente y custodiado por el Indecopi. Las actas se suscribirían con firma digital y contarían con un sello de tiempo y un registro de accesos.

LR Focus

Liquidación de empresas podría acelerarse con actas digitales del Indecopi

El problema tiene consecuencias económicas para los acreedores. Mientras el liquidador no pueda acreditar e inscribir sus facultades, la toma de control de la empresa puede quedar pendiente. Durante ese periodo, los bienes pueden deteriorarse o perder valor comercial, lo que reduce los recursos que se obtendrían con su venta para atender las obligaciones con trabajadores, proveedores, bancos y el Estado.

La propuesta de Almerco busca que los acuerdos de las juntas queden registrados y disponibles en una plataforma institucional. Esto permitiría reducir las demoras documentales sin cambiar las reglas que determinan cómo votan los acreedores ni las mayorías necesarias para aprobar una decisión.

Indecopi permitiría formalizar actas si el presidente no firma

Otro cambio apunta a los casos en que el presidente de la junta de acreedores no cumple con suscribir el acta. Para las sesiones en las que no participe un representante de la Comisión de Procedimientos Concursales, se establece un plazo de diez días hábiles para formalizar el documento.

Si vence ese periodo, un acreedor reconocido o el administrador o liquidador designado podrá requerir al presidente que firme el acta en un plazo adicional de tres días hábiles. Si tampoco cumple, quien presentó el requerimiento podrá elaborar y suscribir digitalmente el documento, adjuntando la grabación de la sesión u otras pruebas de los acuerdos.

La facultad estaría sujeta a la revisión del Indecopi. La Comisión deberá comprobar que se respetaron la agenda, el quórum y las mayorías exigidas antes de incorporar el acta al registro digital. Los acreedores también podrán presentar observaciones y mantener su derecho a impugnar los acuerdos.

Sunarp recibiría actas electrónicas para inscribir poderes de liquidadores

La iniciativa también busca agilizar la inscripción de los poderes de administradores y liquidadores. Para ello, el Indecopi podría expedir copias certificadas electrónicas de las actas, con un código de verificación que permita acreditar su autenticidad ante Sunarp.

Puedes ver

Noveno retiro de AFP sigue en comisión: proyecto de hasta S/22.000 espera evaluación en el Congreso

lr.pe

Almerco plantea, además, que ambas instituciones conecten sus sistemas para facilitar la presentación electrónica de estos documentos y evitar trámites físicos.

El cambio también alcanzaría a los procedimientos concursales en curso. Los libros existentes podrían digitalizarse y, si alguno fue retenido o extraviado, las nuevas actas se incorporarían directamente al registro digital. De esta manera, la recuperación del libro físico dejaría de ser un obstáculo para formalizar los acuerdos y continuar con la liquidación de las empresas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Terror para clientes en Walmart | Adulto mayor agrede a una mujer que estaba junto a su bebé en el estacionamiento: ¿Lo detuvieron?

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO HOY, amistoso de fecha FIFA de noviembre desde Matute?

'La gran sangre: ojo x ojo' es el mejor estreno del cine peruano este año: supera los 30 mil espectadores en su estreno

Economía

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 13 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Reinfo: Confemin exige ampliar proceso de formalización minera hasta 2030

TUUA internacional bajaría a US$4 en el Jorge Chávez: MTC trabaja en una reducción adicional

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comitiva del ministro Luis Dyer sufre accidente de tránsito en Amazonas

Juez Varillas otorgó cautelar a contratista que engañó al Estado

TC pide al Senado iniciar elección de seis nuevos magistrados cuyo mandato vence en mayo de 2027