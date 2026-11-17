Indecopi exige a Plus Ultra garantizar reembolsos y alternativas de viaje tras suspender ruta Lima-Madrid Indecopi ofrece atención en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para ayudar a los pasajeros. También habilitó un número de WhatsApp para resolver consultas sobre la situación.

La entidad solicita que Plus Ultra informe sobre reembolsos y opciones de viaje alternas para los usuarios afectados.

La entidad solicita que Plus Ultra informe sobre reembolsos y opciones de viaje alternas para los usuarios afectados. Foto: composición LR

La aerolínea Plus Ultra suspendió sus operaciones en la ruta Lima-Madrid-Lima desde el 17 de noviembre de 2026, como parte de una decisión que también comprende otros destinos internacionales. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) exigió a la compañía atender a los pasajeros afectados y garantizar información oportuna sobre sus derechos.

La medida responde al anuncio de la empresa, que atribuyó la suspensión de vuelos a razones financieras y operativas. La disposición comprende a los usuarios que tenían viajes programados entre Lima y Madrid, quienes deberán recurrir a los canales de atención de la aerolínea o de las agencias donde adquirieron sus boletos para conocer las opciones disponibles.

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La entidad solicita que Plus Ultra informe sobre reembolsos y opciones de viaje alternas para los usuarios afectados.

Indecopi ofrece atención en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para ayudar a los pasajeros.

Plus Ultra debe informar cómo solicitar reembolsos y ofrecer opciones a pasajeros afectados

Entre las obligaciones exigidas por Indecopi figura brindar información clara sobre los procedimientos para solicitar la devolución del dinero correspondiente a los pasajes afectados. La aerolínea también deberá comunicar qué alternativas pueden utilizar los pasajeros para continuar con sus respectivos viajes, ante la interrupción de la ruta internacional.

Asimismo, la entidad solicitó que Plus Ultra mantenga habilitados sus canales oficiales de comunicación para atender las consultas y solicitudes de los usuarios. Los pasajeros que necesiten presentar un reclamo pueden hacerlo mediante el Libro de Reclamaciones de la compañía, mientras que quienes compraron sus boletos a través de una agencia de viajes deben comunicarse directamente con ella para conocer las alternativas de atención.

Indecopi habilita orientación y atención de reclamos en el aeropuerto Jorge Chávez

Como parte de las acciones dirigidas a los pasajeros afectados, personal de Indecopi se encuentra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para brindar orientación y gestionar los reclamos relacionados con la suspensión de los vuelos. La atención busca facilitar el acceso de los usuarios a información sobre los procedimientos que pueden seguir ante la interrupción del servicio.

Además, la institución puso a disposición el WhatsApp Aeropuerto para resolver consultas y ofrecer orientación a quienes necesiten asistencia. Los pasajeros pueden comunicarse mediante el número 985 197 624 para recibir información sobre los canales de atención y las acciones que pueden realizar frente a la suspensión de sus vuelos.