iShop retira más de 2.000 baterías portátiles por riesgo de sobrecalentamiento: Indecopi emite alerta La medida comprende dos mil 287 unidades de la marca Adam Elements, cuyos desperfectos podrían provocar una reacción térmica y causar daños físicos o materiales.

Los modelos afectados son el Vionta C2 Pro y el Gravity 30W, fabricados entre 2024 y 2025.

Los modelos afectados son el Vionta C2 Pro y el Gravity 30W, fabricados entre 2024 y 2025. Foto: composición LR

El Indecopi emitió una alerta de consumo por dos mil 287 baterías portátiles de la marca Adam Elements, comercializadas por la cadena de tiendas iShop, debido a posibles fallas de funcionamiento que podrían ocasionar su sobrecalentamiento e incluso desencadenar una reacción térmica con riesgo de daños físicos o materiales.

La advertencia comprende los modelos Vionta C2 Pro, de 10.000 mAh, correspondientes a los lotes 18052401C y 01152301C, así como el Gravity 30W, de todos sus lotes. Los productos fueron fabricados entre 2024 y 2025.

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Ante el riesgo identificado, Tiendas iShop del Perú S.A.C. dispuso el retiro del mercado de las unidades involucradas y anunció que inició las gestiones para reembolsar el dinero a los consumidores que adquirieron estos dispositivos.

¿Qué deben hacer los compradores de estas baterías?

El Indecopi recomienda a los usuarios que tengan alguna de las baterías comprendidas en la alerta suspender inmediatamente su uso y comunicarse con iShop para coordinar el retiro del producto y la devolución del dinero.

Para recibir orientación sobre el procedimiento, los consumidores pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales:

Teléfono: (01) 730 2222.

(01) 730 2222. Correo electrónico: atencionalclientepe@ishopgroup.com.

atencionalclientepe@ishopgroup.com. Atención presencial: cualquiera de las tiendas iShop a nivel nacional.

Los detalles de los modelos y lotes involucrados, así como las características de esta alerta, se encuentran disponibles en el portal del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi.

¿Cómo funciona el Sistema de Alertas de Consumo?

El Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi difunde información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad y salud de los consumidores, así como para sus bienes.

La plataforma recoge información proporcionada por los propios proveedores y las autoridades sectoriales competentes, con el objetivo de advertir a los ciudadanos sobre posibles peligros asociados al uso de determinados productos.