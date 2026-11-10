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iShop retira más de 2.000 baterías portátiles por riesgo de sobrecalentamiento: Indecopi emite alerta

La medida comprende dos mil 287 unidades de la marca Adam Elements, cuyos desperfectos podrían provocar una reacción térmica y causar daños físicos o materiales.

Los modelos afectados son el Vionta C2 Pro y el Gravity 30W, fabricados entre 2024 y 2025.
Los modelos afectados son el Vionta C2 Pro y el Gravity 30W, fabricados entre 2024 y 2025.Foto: composición LR
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El Indecopi emitió una alerta de consumo por dos mil 287 baterías portátiles de la marca Adam Elements, comercializadas por la cadena de tiendas iShop, debido a posibles fallas de funcionamiento que podrían ocasionar su sobrecalentamiento e incluso desencadenar una reacción térmica con riesgo de daños físicos o materiales.

La advertencia comprende los modelos Vionta C2 Pro, de 10.000 mAh, correspondientes a los lotes 18052401C y 01152301C, así como el Gravity 30W, de todos sus lotes. Los productos fueron fabricados entre 2024 y 2025.

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Ante el riesgo identificado, Tiendas iShop del Perú S.A.C. dispuso el retiro del mercado de las unidades involucradas y anunció que inició las gestiones para reembolsar el dinero a los consumidores que adquirieron estos dispositivos.

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¿Qué deben hacer los compradores de estas baterías?

El Indecopi recomienda a los usuarios que tengan alguna de las baterías comprendidas en la alerta suspender inmediatamente su uso y comunicarse con iShop para coordinar el retiro del producto y la devolución del dinero.

Para recibir orientación sobre el procedimiento, los consumidores pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales:

Los detalles de los modelos y lotes involucrados, así como las características de esta alerta, se encuentran disponibles en el portal del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi.

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¿Cómo funciona el Sistema de Alertas de Consumo?

El Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi difunde información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad y salud de los consumidores, así como para sus bienes.

La plataforma recoge información proporcionada por los propios proveedores y las autoridades sectoriales competentes, con el objetivo de advertir a los ciudadanos sobre posibles peligros asociados al uso de determinados productos.

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