Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Política

Detienen en Venezuela a cabecilla de la banda que mató a “China Polo”

Identificado. El sicario Luis Obispo Díaz identificó a su compatriota Adrián Solís Ruíz como la persona que lo contrató por S/15 mil para atentar contra la vida de Susy Aponte Polo. Estaba oculto en el estado de Guárico.

El grupo. Adrián Solís con su pareja Alexandra Toro cuando llegaron al hotel de Caraz, junto con el sicario Luis Obispo y Ricardo Morocho, el 16 de septiembre. Foto: La República
El grupo. Adrián Solís con su pareja Alexandra Toro cuando llegaron al hotel de Caraz, junto con el sicario Luis Obispo y Ricardo Morocho, el 16 de septiembre. Foto: La República
Por y
google iconLa República en Google

Adrián Solís Ruíz, el cabecilla de la organización criminal contratada para asesinar a la candidata y periodista 'China Polo', fue capturado en el estado venezolano de Guárico, en el centro del país, en donde se ocultaba de la persecución de la Policía Bolivariana.

Solís aparece en los videos de los hoteles de Huaraz y Caraz junto con el sicario Luis Obispo Díaz, su pareja Alexandra Toro Montezuma y un tercer sujeto conocido como Ricardo Morocho, quien se presume era el segundo sicario, en caso de que fallara Obispo.

Video destacado

KEIKO FUJIMORI AL ESTILO BUKELE CON PROHIBICIONES EN COLEGIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Adrián Solís encabezó al grupo de criminales que partió de Lima para apoyar a Luis Obispo en la misión de matar a Susy Aponte Polo, 'China Polo', crimen que se consumó el sábado 19 de septiembre en la localidad de Caraz.

Después de perpetrar el homicidio, el sicario Luis Obispo fue herido y capturado. Durante los interrogatorios no solo identificó a Adrián Solís Ruíz como la persona que lo contrató para liquidar a la comunicadora por un pago de S/15 mil. También reveló que Solís le dijo que la orden para perpetrar el crimen provino de un sujeto denominado el 'Pure', o el 'Viejo', residente en Lima.

Fuentes de la Interpol Perú confirmaron a La República la detención de Adrián Solís Ruíz, quien huyó del país junto con su pareja y cómplice, Alejandra Toro Montezuma. Regresaron a Venezuela, pero cuando recorrían una carretera principal en el estado de Portuguesa, el vehículo chocó y volcó, el miércoles 30 de septiembre. Por el impacto murieron Alexandra Toro y su hija de dos años de edad.

Pareja. Una cámara captó a Adrián Solís y Alexandra Toro: ella y su hija morirían luego. Foto: La República

Pareja. Una cámara captó a Adrián Solís y Alexandra Toro: ella y su hija morirían luego. Foto: La República

Solís fue evacuado con politraumatismo y otras heridas a un hospital local, pero a sabiendas de que era buscado por la policía peruana, huyó del nosocomio con rumbo desconocido, abandonando los cuerpos de su mujer e hija, el mismo día del accidente.

A pedido de la Interpol Perú, la Policía Bolivariana buscó en el hospital a Adrián Solís, pero este había escapado. No por mucho tiempo.

El nueve de octubre, diez días después de la fuga, fue encontrado en el estado de Guárico. El criminal fue sorprendido cuando concurría a la casa de un familiar en el centro de la ciudad de Calabozo, en el mismo estado.

Al momento de la intervención, la Policía Bolivariana encontró entre las pertenencias de Adrián Solís Ruíz municiones de armas de fuego de diferente calibre.

En un primer momento, el sorprendido Adrián Solís trató de oponer resistencia, pero al final fue neutralizado y conducido a un establecimiento del circuito judicial penal de Calabozo.

Fuentes de la División de Investigación de Homicidios de Lima informaron a La República que la detención de Adrián Solís Ruíz es de “extrema relevancia”, porque es la persona que fue contratada por los autores intelectuales del asesinato de 'China Polo'.

“Las personas que lo contrataron sabían que dirigía una organización criminal dedicada al sicariato. Y esa persona es la que pagó por el encargo, una cifra que supera largamente los 15 mil soles que le prometieron al sicario Luis Obispo”, dijeron las fuentes consultadas.

“Hasta el momento tenemos identificados a los cuatro que viajaron a Caraz, y al sujeto Ronald Toro Ardila, que operaba desde Lima. Para movilizar a todas esas personas se requiere de mucho dinero. Quien los contrató es alguien con muchos recursos”, explicaron las fuentes.

Del contratista solo se tiene la referencia que dio el asesino material Luis Obispo Díaz, quien señaló a la División de Investigación de Homicidios que Adrián Solís le manifestó que quien pagaba todo era un tal el 'Pure'. Los agentes estiman que Solís terminará por delatar al autor intelectual del homicidio de la periodista 'China Polo'.

Criminal no puede ser extraditado

  • La División de Investigación de Homicidios de Lima, a cargo del caso del crimen de 'China Polo', inició coordinaciones con las autoridades del gobierno bolivariano para que se permita el interrogatorio por vía judicial de Adrián Solís Ruíz.
  • La Fiscalía de Caraz imputa al venezolano Adrián Solís Ruíz el delito de homicidio calificado en agravio de Susy Aponte Polo.
  • Las autoridades venezolanas informaron a la Policía Nacional que según las leyes vigentes, Adrián Solís Ruíz no podrá ser extraditado para que responda por el homicidio de 'China Polo'. El juzgamiento lo harán las mismas autoridades venezolanas.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sinuano Noche, resultado del miércoles 14 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

Detienen en Venezuela a cabecilla de la banda que mató a “China Polo”

Zuliet Seminario lanza fuerte declaración sobre el Miss Grand International 2026 tras perder y vuelve a Perú: "Es un negocio"

Política

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila

Asesinato de Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’ cumple un año: caso sigue sin resolverse y familiares exigen justicia

Predictamen de la Comisión de Constitución busca incorporar 8 puntos nuevos de las facultades aprobadas por diputados

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Detienen en Venezuela a cabecilla de la banda que mató a “China Polo”

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila

Asesinato de Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’ cumple un año: caso sigue sin resolverse y familiares exigen justicia