Detienen en Venezuela a cabecilla de la banda que mató a “China Polo”

El grupo. Adrián Solís con su pareja Alexandra Toro cuando llegaron al hotel de Caraz, junto con el sicario Luis Obispo y Ricardo Morocho, el 16 de septiembre. Foto: La República

El grupo. Adrián Solís con su pareja Alexandra Toro cuando llegaron al hotel de Caraz, junto con el sicario Luis Obispo y Ricardo Morocho, el 16 de septiembre. Foto: La República

Adrián Solís Ruíz, el cabecilla de la organización criminal contratada para asesinar a la candidata y periodista 'China Polo', fue capturado en el estado venezolano de Guárico, en el centro del país, en donde se ocultaba de la persecución de la Policía Bolivariana.

Solís aparece en los videos de los hoteles de Huaraz y Caraz junto con el sicario Luis Obispo Díaz, su pareja Alexandra Toro Montezuma y un tercer sujeto conocido como Ricardo Morocho, quien se presume era el segundo sicario, en caso de que fallara Obispo.

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Adrián Solís encabezó al grupo de criminales que partió de Lima para apoyar a Luis Obispo en la misión de matar a Susy Aponte Polo, 'China Polo', crimen que se consumó el sábado 19 de septiembre en la localidad de Caraz.

Después de perpetrar el homicidio, el sicario Luis Obispo fue herido y capturado. Durante los interrogatorios no solo identificó a Adrián Solís Ruíz como la persona que lo contrató para liquidar a la comunicadora por un pago de S/15 mil. También reveló que Solís le dijo que la orden para perpetrar el crimen provino de un sujeto denominado el 'Pure', o el 'Viejo', residente en Lima.

Fuentes de la Interpol Perú confirmaron a La República la detención de Adrián Solís Ruíz, quien huyó del país junto con su pareja y cómplice, Alejandra Toro Montezuma. Regresaron a Venezuela, pero cuando recorrían una carretera principal en el estado de Portuguesa, el vehículo chocó y volcó, el miércoles 30 de septiembre. Por el impacto murieron Alexandra Toro y su hija de dos años de edad.

Pareja. Una cámara captó a Adrián Solís y Alexandra Toro: ella y su hija morirían luego. Foto: La República

Solís fue evacuado con politraumatismo y otras heridas a un hospital local, pero a sabiendas de que era buscado por la policía peruana, huyó del nosocomio con rumbo desconocido, abandonando los cuerpos de su mujer e hija, el mismo día del accidente.

A pedido de la Interpol Perú, la Policía Bolivariana buscó en el hospital a Adrián Solís, pero este había escapado. No por mucho tiempo.

El nueve de octubre, diez días después de la fuga, fue encontrado en el estado de Guárico. El criminal fue sorprendido cuando concurría a la casa de un familiar en el centro de la ciudad de Calabozo, en el mismo estado.

Al momento de la intervención, la Policía Bolivariana encontró entre las pertenencias de Adrián Solís Ruíz municiones de armas de fuego de diferente calibre.

En un primer momento, el sorprendido Adrián Solís trató de oponer resistencia, pero al final fue neutralizado y conducido a un establecimiento del circuito judicial penal de Calabozo.

Fuentes de la División de Investigación de Homicidios de Lima informaron a La República que la detención de Adrián Solís Ruíz es de “extrema relevancia”, porque es la persona que fue contratada por los autores intelectuales del asesinato de 'China Polo'.

“Las personas que lo contrataron sabían que dirigía una organización criminal dedicada al sicariato. Y esa persona es la que pagó por el encargo, una cifra que supera largamente los 15 mil soles que le prometieron al sicario Luis Obispo”, dijeron las fuentes consultadas.

“Hasta el momento tenemos identificados a los cuatro que viajaron a Caraz, y al sujeto Ronald Toro Ardila, que operaba desde Lima. Para movilizar a todas esas personas se requiere de mucho dinero. Quien los contrató es alguien con muchos recursos”, explicaron las fuentes.

Del contratista solo se tiene la referencia que dio el asesino material Luis Obispo Díaz, quien señaló a la División de Investigación de Homicidios que Adrián Solís le manifestó que quien pagaba todo era un tal el 'Pure'. Los agentes estiman que Solís terminará por delatar al autor intelectual del homicidio de la periodista 'China Polo'.

Criminal no puede ser extraditado