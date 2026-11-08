La historia de Elvia y Gabriela y el doble crimen que conmocionó a los limeños

Las ecuatorianas Elvia Alvarez y Gabriela Carranza habían decidido no pagar cupos a la banda criminal Los Gallegos y las asesinaron en el Cercado de Lima. Ocurrió la madrugada del 19 de febrero del 2022 cuando fueron acribilladas en el jirón Zepita. El crimen tenía todos los ingredientes para convertirse en uno de los homicidios de mayor impacto en la historia del hampa limeña. Y así fue.

Esa es la reconstrucción realizada por la Policía y la Fiscalía de uno de los crímenes más salvajes registrados en Lima y que ha motivado que el Poder Judicial dicte una histórica sentencia.

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Se ha impuesto hasta 35 años de prisión contra los cabecillas de la organización criminal Los Gallegos, célula vinculada al Tren de Aragua.

La condena fue dictada el 6 de noviembre de 2026 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, contra José Ángel Ortega Padrón, también identificado como Osmeydi Armando España Mendoza, alias 'Armando José', y otros integrantes de esta estructura criminal.

La investigación acreditó su participación en graves delitos como organización criminal, explotación sexual derivada de la trata de personas, homicidio calificadoy tenencia ilegal de armas y municiones.

Además de la pena de 35 años impuesta a su cabecilla, otros integrantes recibieron condenas de entre 8 y 35 años de prisión, según su responsabilidad penal.

Asimismo, se dispuso el pago de S/1 millón de reparación civil a favor del Estado peruano y S/ 100 mil a favor de los deudos de cinco víctimas de homicidio. También se ordenó la expulsión del territorio nacional de los ciudadanos extranjeros sentenciados, una vez cumplidas sus condenas.

INVESTIGACIÓN IMPLACABLE

Las investigaciones se iniciaron tras el asesinato de las dos referidas trabajadoras sexuales ecuatorianas, ocurrido en la zona conocida como Plaza Dos de Mayo.

Este hecho permitió identificar la presencia y el accionar del brazo armado de Los Gallegos, dedicado a la explotación sexual y extorsión de mujeres y adolescentes de diversas nacionalidades.

Ante esta amenaza, la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP conformó un equipo especializado de inteligencia operativa para identificar a los integrantes, facilitadores, modalidades y estructura de esta organización.

El trabajo articulado con la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, el apoyo de agentes especiales de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y la ONG Our Rescue permitió ejecutar el megaoperativo policial Descarrilamiento 2022, el 10 de noviembre de ese año.

La intervención logró la detención del cabecilla y de integrantes de los denominados brazo armado y brazo rosa de la organización.



Posteriormente, la investigación fue fortalecida mediante el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME) contra la Trata de Personas, que integra las capacidades de investigación policial y fiscal para reunir los elementos probatorios que sustentaron esta sentencia.

Al respecto, el director general contra el Crimen Organizado del Mininter, Orlando Mendieta, destacó que esta condena demuestra la importancia de los EME para investigar estructuras criminales complejas, identificar sus integrantes y contribuir a que sus responsables sean sancionados conforme a ley.

Un postulante a colaborador eficaz, con clave protegida, afirmó en su manifestación que quien ordenó el asesinato de las dos mujeres ecuatorianas fue José Ortega Padrón, alias 'Armando José', y Anyerbe Torrealba, alias 'Chino' con la finalidad de que otras trabajadoras sexuales cumplan con el pago de cupos.

Al primero la policía le atribuye ser el líder de la organización criminal Los Gallegos desde diciembre del 2021. Junto a 'Chino' han decidido la ejecución de algunos integrantes de bandas rivales por el control de las plazas y el asesinato de víctimas de explotación sexual con la finalidad de amedrentar y coaccionar a las demás mujeres al pago de cupos.

EL ‘CARRO DEL ORIENTE’

De acuerdo con el expediente judicial 00138-2022-10-5001-JR-PE-08, el doble crimen fue cometido por Cristian Zabala (a) ‘Christian’, con una pistola Glock, de color negro. Este sicario, dijo el colaborador, fue conducido en una motocicleta por Jhonatan Bonillo (a) ‘Jonathan’. También contó que el arma de fuego le fue entregada a Jhonny Cárdenas (a) ‘Paja Larga’, después de haber cometido el delito.

Tres días antes del crimen, las mujeres extranjeras y peruanas que eran explotadas sexualmente en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo recibieron un aterrador mensaje a un grupo de WhatsApp denominado ‘El carro de Oriente’.

“Buenas noches señoritas, les hablan ‘Los Gallegos’. Nos dirigimos a ustedes para que se alineen todas por su bienestar. Esto cambió de color, ahora se van a entender con nosotros, la zona nos pertenece. Con nosotros tendrán toda la protección. Aquí tengo fotos de toditas las que están en este grupo y los números y ubicaciones”.

El 18 de febrero, al promediar las 9.30 p. m., todas las mujeres sometidas en esa plaza salieron a protestar. Marcharon por la zona manifestando que no iban a pagar a ningún venezolano los cupos que les exigían. “Vi a dos sujetos de esa nacionalidad en el jirón Chancay cobrando dinero a las chicas extranjeras”, declaró otra testigo protegida.

Horas después, Elvia y Gabriela, quienes habían convocado a la protesta fueron asesinadas en el jirón Zepita.