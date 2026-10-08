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Fugó cabecilla de la banda que mató a “China Polo”

En el mismo accidente de tránsito en Venezuela en el que murió su pareja, Alexandra Toro Montezuma, Adrián Solís Ruíz quedó herido, pero antes de que la policía lo identificara plenamente, escapó. Solís dirigió al grupo de venezolanos, incluido el sicario Luis Obispo Díaz, que viajó a Caraz para asesinar a la candidata y periodista Susy Aponte Polo.

Adrián Solís Ruíz, líder del grupo que planeó el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, escapó de un hospital en Venezuela tras un accidente automovilístico. Foto: difusión
Adrián Solís Ruíz, líder del grupo que planeó el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, escapó de un hospital en Venezuela tras un accidente automovilístico. Foto: difusión
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Adrián Solís Ruíz, el líder del grupo de criminales contratados para ejecutar a la candidata y periodista Susy Aponte Polo, 'China Polo', escapó de las manos de las autoridades venezolanas el miércoles 30 de septiembre de este año. Estaba herido en un hospital después de un accidente de tránsito en el que falleció su pareja y cómplice, Alexandra Toro Montezuma.
Ese día, Adrián Solís y su pareja, Alexandra Toro Montezuma, sufrieron un accidente de carretera cuando se dirigían al estado de Portuguesa, Venezuela, para iniciar una nueva vida a los 12 días de haber participado en el plan para matar a la 'China Polo' en Caraz,  Áncash, el sábado 19 de septiembre.

El sicario Luis Obispo Díaz, contratado por Adrián Solís Ruíz para ejecutar el homicidio, identificó a este como la persona que dirigió al grupo de venezolanos que viajó a Caraz para eliminar a Susy Aponte Polo.

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Liderazgo criminal

La captura de Luis Obispo el mismo día del crimen obligó a los miembros de la banda a huir del Perú a su país de origen, Venezuela. Adrián Solís Ruíz viajaba con su conviviente Alexandra Toro Montezuma y su hija de dos años. Cuando viajaban a Portuguesa, el bus chocó y volcó, muriendo Toro y la menor. Adrián Solís quedó herido y fue hospitalizado.

Fuentes de inteligencia de la Interpol Perú confirmaron a La República que Adrián Solís ingresó en el Hospital General Dr. Miguel Oraá, ubicado en la avenida La Hilandera, en Guarane, en el estado de Portuguesa, el miércoles 30 de septiembre. 

Según el parte de atención del nosocomio, elaborado por la médica de turno Claudy Noguera, Adrián Solís sufrió politraumatismo generalizado y fractura de la clavícula derecha.

Sin embargo, ese mismo día miércoles 30 de septiembre, pese a las heridas y contusiones, Adrián Solís Ruíz abandonó el hospital, a sabiendas de que podía ser detenido por su implicancia en el crimen de 'China Polo'.

Fuentes con conocimiento del caso indicaron a este diario que la Interpol Lima envió un comunicado a sus pares de la Policía Venezolana para verificar la situación de Adrián Solís Ruíz y de Alexandra Toro Montezuma luego del accidente de tránsito. La respuesta fue que Alexandra Toro falleció por el impacto y que Adrián Solís se retiró del hospital por sus propios medios.

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Confusión de identidades

Hasta ese momento, Adrián Solís Ruíz no estaba plenamente identificado. En el Perú se hacía llamar Adrián Azuaje Solís y en la lista de pasajeros del bus siniestrado aparecía con su verdadero nombre. Algo similar sucedió con su pareja. Su nombre real era B’Angel Alexandra Toro Montezuma.

Las fuentes dijeron que por este motivo no se lanzó una orden de captura nacional ni internacional contra Solís y Montezuma.

Además del sicario Luis Obispo Díaz que reconoció a Adrián Solís Ruíz como el jefe del grupo de venezolanos que llegó hasta Caraz para matar a 'China Polo', la Policía logró obtener los videos de los hoteles donde se hospedaron los cuatro delincuentes.

Tanto en los establecimientos de Huaraz como de Caraz aparecen Luis Obispo, Adrián Solís y Alexandra Toro, en compañía del sujeto conocido como “Morocho”.

La fallecida Alexandra Toro era hermanastra de Ronald Toro Ardila, el sujeto que desde Lima pagaba con Yape los gastos de traslado, alimentación y hospedaje de los cuatro venezolanos en Huaraz y Caraz.

Mensaje de verificación

Al recibir la información sobre el accidente de tránsito en el que murió Alexandra Toro y quedó herido Adrián Solís, la División de Investigación de Homicidios de Lima a cargo del caso de la "China Polo", solicitó por intermedio de la Interpol Lima información de corroboración a sus pares de Venezuela.

La solicitud tenía carácter de urgencia con la finalidad de identificar fehacientemente a la pareja de venezolanos y tramitar ante el Poder Judicial una orden de captura internacional contra Adrián Solís Ruíz, cuyo paradero es un misterio.

De acuerdo con las confesiones del sicario Luis Obispo Solís, publicadas por La República, Adrián Solís Ruíz le confió que quien pagó por la muerte de 'China Polo' era un sujeto que lo conocía con el alias de “Pure”, un apelativo venezolano para significar “viejo”. “Pure” es el autor intelectual del homicidio de Susy Aponte Polo.

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