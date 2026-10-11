Los chats de los asesinos de “China Polo: “Si no la matas tú, la mato yo”
En el teléfono celular del sicario Luis Obispo Díaz encontró la policía mensajes que el asesino intercambió con su cómplice Ricardo Morocho, quien fue parte del grupo de cuatro venezolanos que viajaron a Caraz para atentar contra la vida de Susy Aponte Polo. Cuando tenía en la mira a la candidata y periodista, Obispo flaqueó, por lo que recibió la reprimenda de Morocho.
El teléfono del sicario Luis Obispo Díaz contenía información excepcional sobre las circunstancias del homicidio de 'China Polo': el venezolano estuvo a punto de echarse para atrás cuando se dio cuenta que la comunicadora contaba con seguridad personal. En comunicaciones por WhatsApp y video con Ricardo Morocho, uno de los integrantes de la organización criminal con el que viajó a Caraz, lo instó a que asesinara a la candidata, y si no deseaba hacerlo, que se lo dijera porque él cumpliría con el objetivo criminal.
De acuerdo con la visualización del teléfono recuperado de Luis Obispo, supervisado por el fiscal Raúl Godo Sedán, a cargo de las pesquisas, el asesino guardaba en su agenda el nombre de 'Ricardo Morocho Plaza Norte', confirmándose que el crimen se organizó en Lima.
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Luego de fracasar en el primer intento de disparar a Susy Aponte en Nuevo Chimbote, y dos veces más en Huaraz, en esta ciudad Luis Obispo recibió la compañía del líder del grupo, Adrián Solís Ruíz, su pareja Alexandra Toro Montezuma, y del conocido como Ricardo Morocho. Todos.
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Las conversaciones por WhatsApp que cruzó el sicario Luis Obispo con Ricardo Morocho se registraron minutos antes del brutal atentado contra 'China Polo'.
A las 12.14 p. m. del sábado 19 de septiembre, Ricardo Morocho, quien supervisaba que Luis Obispo ejecutara el encargo de matar a 'China Polo', aleccionó al sicario a que no fallara de ningún modo. Era el cuarto intento.
Chats y audios del teléfono del sicario muestran presión y amenazas antes de atentado contra "China Polo". Foto: La República
El verdugo al acecho
La transcripción del diálogo es la siguiente:
-Morocho: “Hermano, ¿llegaste a la plaza (mercado de Caraz)? ¿Estás ahí?”
-Obispo: “Voy en la moto”.
-Morocho: Ve el momento cuando se preste (para disparar). Ya vamos llegando (Ricardo Morocho, Adrián Solís Ruíz y su pareja Alexandra Toro Montezuma). Ahí está Adrián (Solís). No te le acerques ni a él, ni a nosotros”.
-Obispo: “Ok”.
-Morocho: “Nosotros te vamos a marcar (señalar) la salida (de escape)”.
-Obispo: “Ok”.
La voz del asesino
En el teléfono de Luis Obispo Díaz, la División de Investigación de Homicidios también encontró varios mensajes de voz del sicario. Sorprendentemente, las grabaciones evidencian que Luis Obispo a último momento, cuando faltaban pocos minutos para atacar a 'China Polo', pareció flaquear.
Ricardo Morocho lo presionó y amenazó para que cumpliera con lo acordado. La orden que había recibido el grupo de criminales era estricta e irrenunciable: acabar con la vida de Susy Aponte Polo ese mediodía del sábado 19 de septiembre en Caraz.
A continuación, la transcripción de los audios:
Hora: 12.18 p. m.
-Morocho: “Aquí no hay gobierno (autoridad). ¿Viste? Ni un policía, causa, ni un policía”.
-Obispo: “Deja, que se va a apretar, se va a apretar… (se va a poner difícl)”.
-Morocho: “Mano, ¿cómo que se va a apretar, causa? ¿Le va a dar (disparar) o no, mano? Si no, para yo darle tierra (matarla), mano. Se van a prender a mi (me van a reclamar a mi), mano. Mira, si no habla claro.
-Obispo: (...)
-Morocho: Mano, pa’ mi último, rompe (ataca), mano. Háblame claro si no para darle tierra , (matarla). ¡Háblame claro de una vez!
-Obispo: ¡Mamagüevo! Ya la tengo al lado, chamo. La otra es marico (que será fácil).
-Morocho: Mano, esos son puro viejo. Mano, esos no se van a meter, mi causa. Sabes lo que te estoy diciendo. Si vas a dar tierra (matar), bien, mano. Dime, sino, yo mismo le doy tierra. Ya tienes cinco años de madre.
Obispo y Morocho, también se comunicaban por videollamada antes de atacar a 'China Polo'. Morocho le da la indicación de que cuando le diga la palabra clave, 'Quiero escuchar', le dispare.
La llamada de la muerte
A continuación, la transcripción:
-Morocho: “Estoy subiendo, hermano, estoy subiendo pa’ el mercado (de Caraz). Cuando digo que ‘quiero escuchar’, la ejecuta”.
-Obispo: (...)
-Morocho: ¿Dónde tú andas? Yo siempre estoy… Con lo que veas que se preste, estamos encima, ahí. Ahí mismo suéltale (dispárale), mi causa. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo estoy contigo, mano, ¡Mamagüevo! Tenemos una semana aquí (en Caraz) trabajando y ahora vas a salir con eso, causa.
Obispo: (...)
Morocho: “Será lo que estoy diciendo, hermano. Solo eso no es escolta minada (por la seguridad que tenía 'China Polo'). Eso no es malo, hermano. Vas a ver lo que te estoy diciendo”.
Obispo: “Escúchame, así fuera pa’ no darle tierra (matarla), que quede claro que la acción es mía y la trabaje. Pero si tiras tu mano, vas a arriesgar”.
Según la cronología de los hechos, el asesinato de Susy Aponte Polo se registró a las 12.40 p. m. de aquel sábado 19 de septiembre, justo cuando un periodista de una radio local la entrevistaba sobre su candidatura como gobernadora regional de Áncash.
Fuentes policiales relacionadas con el caso indicaron que durante uno de los interrogatorios, Luis Obispo Díaz manifestó que no estaba seguro de asesinar a la 'China Polo', debido a que Adrián Solís Ruíz, quien lo contrató para ejecutar a la candidata y periodista, no le había depositado ningún adelanto hasta que se consumara el crimen.
“Obispo estaba desesperado porque el plan para acabar con ”China Polo” se había salido de control al fracasar tres intentos. Uno en Nuevo Chimbote y dos en Huaraz. Él quería su plata y regresar a Lima”, informó un oficial del caso.
Esta vez, a las 12.40 p. m., disparó a lo seguro en la cabeza de 'China Polo'. Fue la hora de la muerte.