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Balean centro deportivo, desatan persecución y terminan detenidos en Carabayllo

Los sospechosos huyeron en una motocicleta tras abrir fuego contra la puerta del local. El presunto propietario los persiguió y terminó embistiendo el vehículo en el que escapaban.

Un centro deportivo en Carabayllo fue atacado a balazos por dos hombres en motocicleta, quienes dispararon al menos siete veces contra su entrada antes de intentar huir.
Un centro deportivo en Carabayllo fue atacado a balazos por dos hombres en motocicleta, quienes dispararon al menos siete veces contra su entrada antes de intentar huir. | composición LR
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Un centro deportivo de grass sintético fue atacado a balazos en Carabayllo. Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta habrían disparado al menos siete veces contra la puerta metálica del establecimiento y luego intentaron escapar. Sin embargo, fueron perseguidos por el presunto propietario del local, quien los alcanzó a pocas cuadras y embistió el vehículo menor con su camioneta.

El hecho ocurrió en inmediaciones del cruce de las avenidas Universitaria y Conde Villa. De acuerdo con las primeras informaciones, los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y efectuaron los disparos contra el ingreso del centro deportivo antes de emprender la fuga.

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Detenidos en Carabayllo

La persecución terminó cuando la camioneta impactó contra la motocicleta y la arrastró hasta una cochera. El vehículo quedó atrapado entre la camioneta y la estructura del inmueble, situación que permitió la intervención de agentes de la Policía Nacional y la detención de sus dos ocupantes.

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Durante las diligencias, los policías encontraron siete casquillos de bala y varios impactos de proyectil en la puerta metálica del centro deportivo. Además, en el segundo lugar donde terminó la persecución fue hallada un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque.

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Herido fue atendido

Uno de los intervenidos resultó herido durante el choque y fue trasladado al hospital de Puente Piedra para recibir atención médica. El segundo sospechoso quedó en la comisaría de Santa Isabel mientras continúan las diligencias.

Los dos sujetos son investigados por su presunta participación en el ataque. La Policía también busca establecer el motivo del atentado y determinar las circunstancias en las que se produjo la persecución, así como las responsabilidades que correspondan al conductor de la camioneta.

El caso ocurre en un contexto de preocupación por los ataques armados registrados en distintos puntos de Carabayllo. En los últimos días, un conductor de transporte público fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual en una unidad de la empresa Etsicda, conocida como Punchauca.

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