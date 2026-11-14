León XIV en Zaña: “Me duele pensar en quienes viven con miedo” por “la delincuencia y extorsión” Durante su visita al santuario de Zaña, donde murió santo Toribio de Mogrovejo, el papa pidió no acostumbrarse al sufrimiento de quienes son víctimas de la inseguridad.

El papa León XIV abordó la delincuencia y la inseguridad en Lambayeque durante su visita a Zaña, pidiendo unidad y apoyo a quienes sufren bajo amenazas. Reiteró su compromiso con los más vulnerables. | Difusión

El papa León XIV abordó la delincuencia y la inseguridad en Lambayeque durante su visita a Zaña, pidiendo unidad y apoyo a quienes sufren bajo amenazas. Reiteró su compromiso con los más vulnerables. | Difusión

El papa León XIV se refirió este sábado a la delincuencia, la extorsión y la inseguridad que afectan a familias de Lambayeque durante su visita a Zaña, localidad donde murió santo Toribio de Mogrovejo en 1606. El pontífice pidió a los fieles mantenerse unidos y no ser indiferentes ante quienes viven bajo amenazas.

“Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad. Me duele pensar en quienes viven con miedo, en las personas que ven amenazado el fruto honrado de su trabajo y en quienes padecen todavía la discriminación”, manifestó.

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Ante los fieles reunidos en el santuario de Zaña, León XIV hizo un llamado a acompañar a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y pidió no normalizar el sufrimiento provocado por la violencia. “Cuídense unos a otros y nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás”, expresó el Papa. Añadió que siempre existe la posibilidad de ayudar, escuchar y acompañar a quienes enfrentan dificultades.

León XIV recordó sus años como obispo de Chiclayo

La visita a Zaña tuvo además un significado especial para el pontífice, quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. León XIV recordó que pasó la noche previa al inicio de su ministerio episcopal en oración y pidió, por intercesión de santo Toribio, convertirse en un pastor cercano a su comunidad. “Recuerdo que la pasé en oración, pidiendo al Señor, por intercesión de santo Toribio, que me concediera la gracia de ser un pastor según su corazón”, relató.

Durante su intervención, el Papa agradeció nuevamente la acogida que recibió durante sus años en Chiclayo y afirmó sentirse nuevamente “en casa” al regresar a la región. La visita se realizó en el marco del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, cuya clausura estuvo a cargo del pontífice.

Papa León XIV saluda a comunidad afrodescendiente de Zaña

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con la historia de Zaña y su población afrodescendiente. León XIV recordó que la localidad conserva la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos que fueron alejados de sus hogares y sometidos a esclavitud. “Quiero expresarles hoy mi afecto y mi cercanía”, manifestó al dirigirse a los integrantes de la comunidad afrodescendiente.

El Papa destacó su aporte a la vida de la Iglesia y recordó la figura de san Martín de Porres, quien recibió la Confirmación de manos de santo Toribio de Mogrovejo. Asimismo, pidió a los sacerdotes mantener una relación cercana con Jesucristo y permanecer junto a sus comunidades. A padres y abuelos les encargó continuar transmitiendo la fe, mientras que a los jóvenes los animó a abrir el corazón y descubrir su vocación.

Santo Toribio murió en Zaña en 1606

Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y patrono del episcopado latinoamericano, murió en Zaña el 23 de marzo de 1606, durante una visita pastoral. Fue canonizado el 10 de diciembre de 1726. León XIV también recordó la carta que envió el 8 de septiembre de 2026 a los obispos de América Latina y el Caribe con motivo del tercer centenario de la canonización del santo.

Al finalizar su mensaje, el pontífice volvió a recordar aquella primera noche de oración antes de asumir como obispo de Chiclayo y afirmó que, con el paso de los años, comprendió que los fieles de la región fueron parte de la respuesta a aquella petición. Ahora, como jefe de la Iglesia católica, aseguró que vuelve a pedir la misma gracia y reconoció que todavía tiene mucho por aprender.