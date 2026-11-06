Tras anunciado plantón, el Mininter asegura pago de bonos pendientes al personal de la PNP

"Los bonos se van a pagar. Estamos realizando todas las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con esta obligación con nuestros policías. No habrá borrón y cuenta nueva; vamos a honrar ese compromiso", afirmó el ministro de Interior, César Astudillo, al brindar detalles de las medidas adoptadas por el gobierno tras la convocatoria de un plantón y la posible evaluación de un paro nacional de policías en actividad.

El titular del sector aseguró que el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) recibirá las bonificaciones pendientes por concepto de Alto Riesgo a la Vida.

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Explicó que los recursos que se lograron recuperar y reasignar fueron destinados a cubrir las remuneraciones y compromisos institucionales correspondientes a los últimos meses del año, incluidos los viáticos y otros gastos necesarios para el funcionamiento de la institución.

En ese sentido, precisó que si bien actualmente no se cuenta con los recursos para efectuar estos pagos, el compromiso es cumplir con las bonificaciones una vez que se disponga del financiamiento correspondiente.

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“Tenemos el compromiso de cumplir con el pago de todas las bonificaciones pendientes al personal policial. Estamos realizando las gestiones necesarias para asegurar los recursos y concretar este beneficio”, remarcó Astudillo Salcedo.

La bonificación por Alto Riesgo a la Vida contempla un pago mensual de hasta S/ 2.150 para el personal policial de las categorías de oficiales y suboficiales que presta servicios en las zonas comprendidas en esta disposición.

Como se sabe, un sector de la familia policial, representado por el Instituto de Defensa Legal Policial, venía evacuando un paro nacional debido a deudas pendientes, falta de viáticos y pago de bonos no ejecutados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, en el Perú, al igual que en la normativa de otros cuerpos de seguridad, el derecho a la huelga de los efectivos de la PNP se encuentra restringido por ley, lo que genera tensiones legales y administrativas ante este tipo de anuncios de paralización.

Balance de 100 días de gestión

De otro lado, al presentar los resultados de sus primeros 100 días de gestión, el ministro Astudillo informó que, desde la creación del Comando Unificado, la PNP ha ejecutado más de 100.000 operaciones, desarticulado más de 900 bandas criminales y recuperado cerca de 1.000 vehículos a nivel nacional.

“Todos los días desarticulamos bandas dedicadas a la extorsión, la minería ilegal y otros delitos, debilitando progresivamente sus estructuras y capacidades operativas”, manifestó. No obstante, los homicidios, sicariato, extorsiones y otros delitos agravados continúan imparables.

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Entre los golpes recientes al crimen organizado destacó la desarticulación de la organización criminal Alcaeda, dedicada a extorsionar a transportistas, sector que ya tiene 96 víctimas asesinadas.

Astudillo señaló que como resultado de las labores de inteligencia y seguimiento, se logró la captura de 12 presuntos integrantes de esa red criminal, incluida Liz Vílchez Guillén, alias 'Liz', identificada como una de las presuntas cabecillas de esta red criminal.

También resaltó las operaciones policiales que permitieron rescatar sano y salvo a un empresario secuestrado en la provincia de Ascope, región La Libertad.

La intervención, detalló, combinó labores de inteligencia y seguimiento aéreo con drones, lo que permitió ubicar a la víctima y capturar a presuntos implicados en el secuestro, sin concretar el pago del rescate exigido por los delincuentes.

Finalmente, Astudillo reafirmó que la reforma policial es uno de los ejes centrales de su gestión y precisó que comprende tanto la separación de los malos efectivos como la modificación de los procedimientos y normas que regulan la carrera policial.