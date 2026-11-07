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Sociedad

Papa León XIV ya recorre Lima: Línea 1 del Metro exhibe su rostro en vagones a días de su llegada

Representantes de la ATU y del Ministerio de Transportes presentaron un tren acondicionado con las imágenes del sumo pontífice. La unidad recorrerá las principales avenidas y calles de la capital a días de la llegada de León XIV.

Papa León XIV en la Línea 1 del Metro de Lima
Papa León XIV en la Línea 1 del Metro de Lima | Composición LR / DifusiónComposición LR / Difusión
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El papa León XIV ya se encuentra en las calles de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Línea 1 del Metro presentaron un tren acondicionado de manera especial con imágenes del sumo pontífice, a pocos días de su esperada llegada al país, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La unidad fue inaugurada este sábado 7 de noviembre en la Estación Villa El Salvador, con la participación de representantes de la ATU, la Línea 1 y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, participó el monseñor Carlos Enrique García Camader, quien bendijo la estructura antes de que iniciara su recorrido por la capital.

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¿Qué actividades tendrá el León XIV en Lima?

Tras su llegada al país, el 11 de noviembre, el sumo pontífice participará en una ceremonia de bienvenida y reunión en Palacio de Gobierno con la presidenta Keiko Fujimori. Luego, sostendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja.

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Al día siguiente, León XIV se reunirá con los obispos del país en el Palacio Arzobispal de Lima, visitará la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, sostendrá un encuentro sobre los desafíos para el pueblo peruano en la plaza de la Catedral, presidirá una vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional y finalizará con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Luego, iniciará su gira por las regiones del país hasta su retorno a la capital el 16 de noviembre, cuando realizará una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Papa León XIV en Perú: ¿Qué regiones visitará?

El papa León XIV permanecerá en el país hasta el 16 de noviembre de 2026, como parte de su primer viaje apostólico a Sudamérica. Durante su estadía, recorrerá Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Lambayeque), Cusco y Pucallpa, presidiendo diversas actividades con autoridades y público en general.

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