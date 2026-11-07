Papa León XIV ya recorre Lima: Línea 1 del Metro exhibe su rostro en vagones a días de su llegada Representantes de la ATU y del Ministerio de Transportes presentaron un tren acondicionado con las imágenes del sumo pontífice. La unidad recorrerá las principales avenidas y calles de la capital a días de la llegada de León XIV.

El papa León XIV ya se encuentra en las calles de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Línea 1 del Metro presentaron un tren acondicionado de manera especial con imágenes del sumo pontífice, a pocos días de su esperada llegada al país, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La unidad fue inaugurada este sábado 7 de noviembre en la Estación Villa El Salvador, con la participación de representantes de la ATU, la Línea 1 y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, participó el monseñor Carlos Enrique García Camader, quien bendijo la estructura antes de que iniciara su recorrido por la capital.

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¿Qué actividades tendrá el León XIV en Lima?

Tras su llegada al país, el 11 de noviembre, el sumo pontífice participará en una ceremonia de bienvenida y reunión en Palacio de Gobierno con la presidenta Keiko Fujimori. Luego, sostendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja.

Al día siguiente, León XIV se reunirá con los obispos del país en el Palacio Arzobispal de Lima, visitará la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, sostendrá un encuentro sobre los desafíos para el pueblo peruano en la plaza de la Catedral, presidirá una vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional y finalizará con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Luego, iniciará su gira por las regiones del país hasta su retorno a la capital el 16 de noviembre, cuando realizará una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Papa León XIV en Perú: ¿Qué regiones visitará?

El papa León XIV permanecerá en el país hasta el 16 de noviembre de 2026, como parte de su primer viaje apostólico a Sudamérica. Durante su estadía, recorrerá Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Lambayeque), Cusco y Pucallpa, presidiendo diversas actividades con autoridades y público en general.