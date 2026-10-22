Metro de Lima: tuneladora Micaela llega a Carmen de la Legua y culmina excavaciones de la Línea 2 y ramal de la Línea 4 La máquina recorrió más de 7 kilómetros para completar las excavaciones de este tramo del Metro de Lima y Callao. El proyecto contempla 35 estaciones y una inversión estimada de US$5.350 millones.

La tuneladora Micaela llegó a la estación Carmen de la Legua, completando más de siete kilómetros de excavaciones para la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima.

La tuneladora Micaela llegó a la estación Carmen de la Legua, completando más de siete kilómetros de excavaciones para la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima.

La tuneladora Micaela llegó este jueves 22 de octubre a la estación Carmen de la Legua, en el Callao, tras recorrer más de siete kilómetros bajo tierra. Con este avance, se marca la culminación de las excavaciones de las estaciones correspondientes a la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, proyecto considerado estratégico para el transporte público de Lima Metropolitana y el primer sistema de metro subterráneo del país.

La llegada de la maquinaria fue supervisada por la presidenta Keiko Fujimori, quien estuvo acompañada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini. El avance permitirá continuar con las siguientes etapas de implementación de una infraestructura que busca mejorar la conexión entre Lima y Callao, reducir los tiempos de desplazamiento y ampliar las alternativas de transporte para millones de ciudadanos.

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La tuneladora Micaela llegó a la estación Carmen de la Legua, completando más de siete kilómetros de excavaciones para la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima.

Metro de Lima tendrá 35 estaciones y conectará 10 distritos

La Línea 2 y el ramal de la Línea 4 comprenden, en conjunto, 35 kilómetros y 35 estaciones. De este total, 27 estaciones corresponden a la Línea 2 y ocho al ramal de la Línea 4. El proyecto tendrá conexión directa con 10 distritos y un impacto en otros tres, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La infraestructura contempla una inversión estimada de US$5.350 millones y, una vez que se encuentre completamente operativa, está proyectada para transportar aproximadamente 660.000 pasajeros al día. Además, el sistema se integrará con el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y otras futuras líneas de transporte masivo.

El proyecto también contempla la incorporación progresiva de nuevas estaciones al servicio. En ese marco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa concesionaria acordaron reforzar las acciones para acelerar la entrada en funcionamiento de las estaciones Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate.

La culminación de las excavaciones representa así un nuevo hito en la construcción del sistema subterráneo, aunque la puesta en funcionamiento integral de la infraestructura dependerá de la culminación de las demás etapas del proyecto y de la entrada progresiva en operación de sus estaciones.