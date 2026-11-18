Transportistas cuestionan al Gobierno por ola de ataques armados: “Se está volviendo indolente” El dirigente Héctor Vargas afirmó que el sector lleva más de 100 días esperando acciones concretas contra las extorsiones. El ministro del Interior, César Astudillo, respondió que se atiende a ''la mayoría de unidades afectadas''.

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, cuestionó la falta de respuesta del Gobierno ante los ataques y extorsiones que sufre el sector.

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, cuestionó la falta de respuesta del Gobierno ante los ataques y extorsiones que sufre el sector. composición LR

Los recientes ataques contra trabajadores del transporte público volvieron a generar cuestionamientos al Gobierno. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, afirmó que el Ejecutivo no ha dado una respuesta suficiente frente a las extorsiones, amenazas y atentados que afectan al sector.

En declaraciones a Exitosa, el dirigente sostuvo que los transportistas se encuentran “muy indignados” debido a la falta de resultados concretos y cuestionó que las autoridades no hayan convocado a su organización para abordar las medidas de seguridad que requiere el gremio.

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“Nosotros jamás hemos hecho política de una situación tan grave. Lamentable, porque yo creo que nadie debe aprovecharse de una situación tan lamentable como la que estamos atravesando. Sin embargo, al día de hoy estamos muy indignados porque, al igual que los gobiernos anteriores, este gobierno se está volviendo indolente, que no escucha, que no tiene un liderazgo y que aparentemente no tiene voluntad política de solucionar las cosas”, manifestó Vargas.

El representante de las empresas de transporte señaló que el sector lleva más de 100 días esperando acciones del Ejecutivo. Según indicó, desde julio han solicitado reuniones con el Gobierno para plantear propuestas frente a la inseguridad que afecta a conductores, cobradores y empresas.

Gremio reclama falta de diálogo con el Ejecutivo

Vargas aseguró que su organización ha pedido reiteradamente ser convocada para participar en la discusión de medidas contra la extorsión y los ataques. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no se habría concretado una reunión con el gremio.

“Desde julio hemos pedido reunirnos con este gobierno para ver temas de seguridad. Nosotros somos el único gremio que planteó algunas medidas que, de alguna manera, podrían solucionar el tema, pero, sin conocer otras propuestas, no se nos ha convocado”, señaló.

El dirigente cuestionó además que el Gobierno destaque las capturas realizadas por la Policía, mientras que, desde su perspectiva, continúan pendientes medidas de protección para las empresas y trabajadores que se encuentran bajo amenaza.

Sus declaraciones se producen luego del asesinato de un chofer de la empresa El Mandarino, quien fue atacado por presuntos extorsionadores en Jicamarca. Los sujetos habrían abordado la unidad como pasajeros antes de perpetrar el ataque.

Ministro del Interior responde por ataques a transportistas

Frente a los cuestionamientos, el ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que su sector mantiene reuniones semanales con representantes de las unidades de transporte afectadas y que se ha dispuesto personal de inteligencia para reforzar su seguridad. “En cada unidad de transporte tenemos reuniones con ellos, semanales. En las mismas unidades de transporte se ha colocado personal de inteligencia, cosa que jamás se había hecho”, afirmó.

El titular del Interior reconoció, no obstante, que todavía existe un número importante de unidades que esperan atención por parte de las autoridades. Según explicó, el objetivo es ampliar la cobertura hasta alcanzar a todas las empresas afectadas. “Obviamente hay muchísimas unidades de transporte y estamos atendiendo a la gran mayoría. Esperamos cumplir con todos ellos y terminar estas actividades”, sostuvo.

Astudillo también defendió los resultados de su gestión frente a las organizaciones criminales vinculadas con delitos contra transportistas. Aseguró que se han desarticulado 14 bandas y destacó entre los principales resultados la captura de Jhonsson Pulpo, señalado como cabecilla de Los Pulpos. “Son 14 las organizaciones criminales las que se han desactivado. Obviamente, la más importante ha sido la captura de Jhonsson Pulpo, que fue un hecho trascendental en la lucha por la criminalidad”, declaró.

Pese a estas cifras, el gremio sostiene que los ataques contra conductores y empresas continúan y reclama una estrategia que permita prevenir nuevos atentados, además de garantizar protección efectiva para quienes permanecen bajo amenaza.