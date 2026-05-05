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Adopción en Perú: más de 600 menores esperan ser elegidos y vivir en familias

Niñas, niños y adolescentes recibirán sentencia de desprotección del Poder Judicial, para ser adoptados y tengan un nuevo hogar, gracias a propuesta de la ministra de la mujer, Edith Pariona y la presidenta del PJ Janet Tello.  Del 5 al 29 de mayo, 20 cortes superiores priorizarán sentencias.

Ministra de la Mujer, Edith Pariona
Ministra de la Mujer, Edith Pariona
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En Perú, hay una cifra que atraviesa todo el sistema de adopción y lo deja expuesto en su punto más incómodo: este miércoles no hay ninguna persona inscrita dispuesta a adoptar adolescentes ni niños con problemas de salud.

El dato sintetiza una realidad que no responde a fallas administrativas ni a demoras judiciales, sino a algo más difícil de modificar: las decisiones de quienes quieren adoptar.

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“No tenemos nadie anotado para adolescentes ni para bebés con problemas de salud. Nadie”, dice una funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No lo presenta como una excepción ni como un dato aislado. Es, según define, “el punto más sensible de toda esta temática”.

Son 657 los niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en la provincia, y tanto el MIMP como el Poder Judicial activaron una operación nacional para que estos menores dejen de esperar y accedan a su derecho a vivir en familia.

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El 17 de abril del 2026, el MIMP entregó al Poder Judicial la relación de estos casos ya ratificados administrativamente y listos para sentencia.

Son menores que solo están pendientes de la declaración judicial de desprotección familiar, extinción de patria potestad y/o adoptabilidad consentida para integrarse a una familia o recibir una medida de protección permanente.

“Detrás de cada expediente hay una niña, un niño o un adolescente que espera una respuesta del Estado y una oportunidad para ejercer su derecho a vivir en familia. Desde el MIMP trabajamos para asegurar respuestas rápidas y eficaces frente a situaciones de desprotección familiar”, enfatizó la ministra Edith Pariona.

Del total de expedientes remitidos con informe final, el 41% corresponde a adolescentes entre 12 y 17 años, el 32% a niñas y niños de 6 a 11 años y el 27% a menores de hasta 5 años. En cuanto a la distribución por sexo, el 53% son mujeres y el 47% son hombres.

La titular del MIMP destacó el rol clave de las Unidades de Protección Especial, que evalúan, adoptan medidas de protección, acompañan procesos complejos, articulan con diversos actores y garantizan que cada decisión responda al interés superior del niño, niña y adolescente, para evitar que alguno quede invisible ante el sistema.

La Campaña Nacional Simultánea de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes se desarrollará del 5 al 29 de mayo en las 20 cortes superiores de justicia del país, con el objetivo de contribuir a la descarga de expedientes judiciales en esta materia.

En la actividad participaron Luis Arroyo Sánchez, actual primer ministro; Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial; Elbia Barrios Alvarado, jueza suprema e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y Polonia Marina Fernández Concha, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

Finalmente, la ministra de la Mujer, Edith Pariona, invocó al ministro del Interior, José Zapata, a incluir en la lista de los más buscados a Luis Andrés Flores Julca, presunto feminicida de la cosmiatra que falleció la noche del último martes, tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo y ser apuñalada.

Pidió apoyo a los medios de comunicación y a la población para contribuir con la búsqueda.

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