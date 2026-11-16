Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV La primera reunión con la presidenta Fujimori fue el 17 de octubre por más de dos horas junto con el jefe de gabinete, Enrique Vásquez, y luego el 13 de noviembre con otros ministros en el Despacho Presidencial.

Esta visita se realizó el 13 de noviembre, dos días antes de que la presidenta Fujimori viaje a China y Japón en medio de la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia

Esta visita se realizó el 13 de noviembre, dos días antes de que la presidenta Fujimori viaje a China y Japón en medio de la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia

Allan Dyer Quiñonez, el cuestionado integrante del Equipo de Cumplimiento de Palacio de Gobierno e hijo del ministro de Salud, se reunió en dos ocasiones con la presidenta Keiko Fujimori, según los registros del portal de Transparencia del Despacho Presidencial y los reportes de prensa del Ejecutivo. Una de esas visitas ocurrió en medio de la visita del papa León XIV al Perú.

La primera visita se realizó el 17 de octubre en el Despacho Presidencial entre las 9:01 a.m. y las 11:48 a.m.; es decir, por más de dos horas y media. En la reunión también estuvo presente el jefe de gabinete, Enrique Vásquez Huamán. De acuerdo con el reporte, el motivo de la junta fue por una "reunión de trabajo".

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Tras esta reunión, el 18 de octubre entre las 11:04 a.m. y la 1:27 p.m., Allan Dyer Quiñonez se reunió con su padre Luis Dyer, y su hermana Anabella Dyer Quiñonez, en la oficina de la Secretaría de Actividades Protocolares con Ernesto López Black. El titular del Minsa se retiró 22 minutos antes de que culmine la reunión (1:05 p. m.).

El 21 del mismo mes, entre las 8.23 a. m. y las 10.47 a. m., Allan acudió a la oficina de Secretaría General del Despacho Presidencial para reunirse con Marissa Palomino Bonilla. El motivo fue una reunión de trabajo. El 22 del mismo mes se realizó la misma reunión entre las 11.18 a. m. y las 3.04 p. m.

El 3 de noviembre, ocurrió la quinta visita de Allan Dyer al Palacio de Gobierno. Entre las 2:04 p.m. y las 4:42 p.m. se reunió con José Calderón Valenuela en la oficina de Gerencia General por motivos de trabajo. El 6 de este mes, entre las 11:59 a. m. y la 1:08 p. m., se repitió la misma reunión, con la excepción de que también los acompañó el jefe de gabinetes, Enrique Vásquez Huamán.

Segunda reunión entre Keiko Fujimori y Allan Dyer fue en medio de la visita del papa León XIV al Perú

La segunda reunión entre Allan Dyer y la presidenta Keiko Fujimori se realizó el 13 de noviembre, entre las 3:08 p.m. y las 7:07 p.m., en medio de la visita del papa León XIV al Perú.

Pero en esa reunión también hubo otros invitados. Estuvieron presentes Vásquez Huamán y luego se unieron los ministros de Ambiente, Vladimiro Huaron; del Midis, Maritza Canales; de la Mujer, Magdalena Seminario; del MTC, Angello Tangherlini; del Midagri, Marco Vinello, y del Minsa, Luis Dyer.

De acuerdo con la nota de prensa del Gobierno, el motivo de la reunión fue que la mandataria reciba el informe de avances de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial.

"En la sesión, estuvo presente el consultor del BID en la Unidad de Cumplimiento, Enrique Vásquez, y el consultor de CAF, Allan Dyer", informó.