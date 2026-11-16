Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Política

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV

La primera reunión con la presidenta Fujimori fue el 17 de octubre por más de dos horas junto con el jefe de gabinete, Enrique Vásquez, y luego el 13 de noviembre con otros ministros en el Despacho Presidencial.

Esta visita se realizó el 13 de noviembre, dos días antes de que la presidenta Fujimori viaje a China y Japón en medio de la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia
Esta visita se realizó el 13 de noviembre, dos días antes de que la presidenta Fujimori viaje a China y Japón en medio de la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia
Por
google iconLa República en Google

Allan Dyer Quiñonez, el cuestionado integrante del Equipo de Cumplimiento de Palacio de Gobierno e hijo del ministro de Salud, se reunió en dos ocasiones con la presidenta Keiko Fujimori, según los registros del portal de Transparencia del Despacho Presidencial y los reportes de prensa del Ejecutivo. Una de esas visitas ocurrió en medio de la visita del papa León XIV al Perú.

La primera visita se realizó el 17 de octubre en el Despacho Presidencial entre las 9:01 a.m. y las 11:48 a.m.; es decir, por más de dos horas y media. En la reunión también estuvo presente el jefe de gabinete, Enrique Vásquez Huamán. De acuerdo con el reporte, el motivo de la junta fue por una "reunión de trabajo".

Video destacado

PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Keiko Fujimori viaja a China y no despedirá al Papa León XIV en su último día en Perú

lr.pe

Tras esta reunión, el 18 de octubre entre las 11:04 a.m. y la 1:27 p.m., Allan Dyer Quiñonez se reunió con su padre Luis Dyer, y su hermana Anabella Dyer Quiñonez, en la oficina de la Secretaría de Actividades Protocolares con Ernesto López Black. El titular del Minsa se retiró 22 minutos antes de que culmine la reunión (1:05 p. m.).

LR Focus

El 21 del mismo mes, entre las 8.23 a. m. y las 10.47 a. m., Allan acudió a la oficina de Secretaría General del Despacho Presidencial para reunirse con Marissa Palomino Bonilla. El motivo fue una reunión de trabajo. El 22 del mismo mes se realizó la misma reunión entre las 11.18 a. m. y las 3.04 p. m.

El 3 de noviembre, ocurrió la quinta visita de Allan Dyer al Palacio de Gobierno. Entre las 2:04 p.m. y las 4:42 p.m. se reunió con José Calderón Valenuela en la oficina de Gerencia General por motivos de trabajo. El 6 de este mes, entre las 11:59 a. m. y la 1:08 p. m., se repitió la misma reunión, con la excepción de que también los acompañó el jefe de gabinetes, Enrique Vásquez Huamán.

Segunda reunión entre Keiko Fujimori y Allan Dyer fue en medio de la visita del papa León XIV al Perú

La segunda reunión entre Allan Dyer y la presidenta Keiko Fujimori se realizó el 13 de noviembre, entre las 3:08 p.m. y las 7:07 p.m., en medio de la visita del papa León XIV al Perú.

Pero en esa reunión también hubo otros invitados. Estuvieron presentes Vásquez Huamán y luego se unieron los ministros de Ambiente, Vladimiro Huaron; del Midis, Maritza Canales; de la Mujer, Magdalena Seminario; del MTC, Angello Tangherlini; del Midagri, Marco Vinello, y del Minsa, Luis Dyer.

De acuerdo con la nota de prensa del Gobierno, el motivo de la reunión fue que la mandataria reciba el informe de avances de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial.

"En la sesión, estuvo presente el consultor del BID en la Unidad de Cumplimiento, Enrique Vásquez, y el consultor de CAF, Allan Dyer", informó.

Reunión el 13 de noviembre en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia

Reunión el 13 de noviembre en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa Montero: “La IA va a escribir como Shakespeare de aquí a nada”

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima, misa en Las Palmas y salida del país

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV

Política

JEE entregará credenciales a alcaldes en Lima, Chincha, Tumbes y Andahuaylas este lunes 16 de noviembre

Hay que rescatar a la Amazonía y a su gente, dice el papa León XIV

Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV

JEE entregará credenciales a alcaldes en Lima, Chincha, Tumbes y Andahuaylas este lunes 16 de noviembre

Hay que rescatar a la Amazonía y a su gente, dice el papa León XIV