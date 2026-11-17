Crimen en Jicamarca desata paro de buses: empresa Mandarino suspende sus servicios este miércoles 18 tras asesinato de conductor La paralización busca rechazar la violencia y se acompañará de una marcha hacia el Ministerio del Interior para exigir justicia y acciones efectivas contra las extorsiones.

Mandarino pide comprensión a los usuarios y reclama a las autoridades acciones efectivas para proteger a los transportistas de organizaciones criminales que operan en sus rutas.

Mandarino pide comprensión a los usuarios y reclama a las autoridades acciones efectivas para proteger a los transportistas de organizaciones criminales que operan en sus rutas. Foto: difusión

La empresa de transporte público Mandarino anunció que suspenderá todas sus operaciones este miércoles 18 de noviembre, luego del asesinato de uno de sus conductores durante un ataque armado ocurrido la noche del martes en el anexo 8 de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. La medida busca expresar el rechazo de la compañía frente a la violencia que afecta a sus trabajadores.

La paralización coincidirá con una movilización convocada por la empresa hacia la sede del Ministerio del Interior. Conductores, trabajadores, familiares y representantes de otros gremios de transporte fueron llamados a participar en la protesta para exigir justicia por el crimen y acciones contra las extorsiones.

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Mandarino suspenderá sus operaciones este miércoles 18 de noviembre tras el asesinato de su conductor

A través de un comunicado, Electri Motors Perú S.A.C., razón social de Mandarino, confirmó que dejará de brindar servicio durante toda la jornada del miércoles como medida de duelo y protesta . La compañía pidió comprensión a sus usuarios y señaló que sus trabajadores enfrentan amenazas, cobros de cupos y ataques contra las unidades de transporte.

La empresa también exigió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional medidas para proteger a los transportistas y frenar a las organizaciones criminales que operan en sus rutas. En su pronunciamiento, cuestionó las estrategias de seguridad vigentes y sostuvo que no han logrado contener los actos de violencia contra el sector.

Marcha hacia el Ministerio del Interior comenzará a las 6.00 a. m.

Como parte de las acciones anunciadas, Mandarino convocó a sus conductores, trabajadores, familiares y otros gremios a una marcha pacífica hacia la sede del Ministerio del Interior. La movilización está prevista para este miércoles 18 de noviembre desde las 6.00 a. m.

Los participantes buscarán exigir justicia por el asesinato del conductor, el cese de las extorsiones y la aplicación de medidas concretas contra la delincuencia que afecta al transporte público. La compañía cerró su comunicado con un llamado a las autoridades para que actúen frente a la inseguridad que enfrentan sus trabajadores.