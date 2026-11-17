El gesto fue de parte de los niños del colegio parroquial San Nicolás de Tolentino, de Zaña

El gesto fue de parte de los niños del colegio parroquial San Nicolás de Tolentino, de Zaña Andina

La espontánea carrera de unos niños para abrazar al papa León XIV durante su visita a Zaña, en Lambayeque, se convirtió en una de las escenas más emotivas de su recorrido por el Perú. Lejos de representar un descuido de los agentes de seguridad, el gesto tenía una historia detrás: los pequeños no veían al pontífice como una figura lejana, sino como alguien a quien conocían y llamaban con cariño 'papá'.

El padre David Farfán, párroco de Zaña y testigo de aquel encuentro, explicó que los menores eran estudiantes del colegio parroquial San Nicolás de Tolentino, una institución que fue posible gracias al impulso del entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, hoy papa León XIV.

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Según relató el religioso, los niños habían escuchado hablar del pontífice durante meses y reconocían su rostro porque aparecía en los periódicos murales de su colegio. Las actividades por el décimo aniversario de la institución reforzaron ese vínculo, por lo que verlo personalmente despertó en ellos el deseo de acercarse y abrazarlo.

"Por eso, espontáneamente, corrieron hacia él e incluso no le decían papa, sino le decían papá. Son cosas que no se escucharon en la transmisión", recordó Farfán en Andina, todavía emocionado por la escena.

Papa León XIV ayudó a crear el colegio de los niños que lo abrazaron

La cercanía de los menores con León XIV tiene su origen en 2016, cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo. En ese entonces, el religioso apoyó la creación del colegio parroquial San Nicolás de Tolentino, en Zaña, un proyecto educativo que hoy alberga a cerca de 400 estudiantes de los tres niveles de educación básica.

El párroco David Farfán recordó que Prevost también participó en decisiones relacionadas con la identidad de la institución. Una de sus propuestas fue que las aulas de los más pequeños no llevaran nombres de animales o canciones infantiles, como suele ocurrir en otros centros educativos, sino que representaran valores fundamentales de la fe cristiana.

Así, sugirió llamar Fe al aula de los niños de tres años, Esperanza a la de cuatro y Caridad a la de cinco años. Las tres denominaciones corresponden a las virtudes teologales que hoy también identifican el pontificado de León XIV.

La institución educativa mantiene, además, la beca Tolentino, dirigida a jóvenes de escasos recursos económicos del valle de Zaña, con el propósito de brindarles oportunidades para continuar sus estudios.

El colegio de Zaña que formó a voluntarios durante la visita papal

A lo largo de sus años de funcionamiento, el colegio parroquial San Nicolás de Tolentino ha formado a estudiantes que posteriormente se desempeñaron como policías, enfermeras y profesionales universitarios. Algunos de sus egresados incluso trabajan fuera del país, como una de las enfermeras que actualmente ejerce en España.

El padre Farfán destacó también los convenios establecidos con instituciones como la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), que han permitido ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes.

Durante la visita apostólica de León XIV, antiguos alumnos y universitarios se sumaron como voluntarios para colaborar con las actividades programadas en la localidad. Para muchos de ellos, la llegada del pontífice representaba la oportunidad de reencontrarse con la figura religiosa que había contribuido a impulsar el colegio donde estudiaron.

Por ello, el párroco considera que la carrera de los niños hacia el papa no fue una falla en los protocolos de seguridad, sino una expresión espontánea de gratitud y cariño hacia quien había ayudado a construir una parte importante de sus vidas.

Aquel abrazo, que quedó registrado durante la visita del pontífice a Zaña, terminó revelando una historia que iba mucho más allá de un encuentro entre un papa y sus pequeños fieles: era el reencuentro de unos niños con el hombre al que conocían como padre y que ahora ocupa la máxima representación de la Iglesia católica.