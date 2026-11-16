Perfil bajo: cardenales que eligieron a León XIV como papa no sabían que también era peruano El cardenal Carlos Castillo contó que Robert Prevost tuvo una breve intervención antes del cónclave y que varios electores solo lo conocían como estadounidense. Su vínculo con el Perú no habría pesado inicialmente en la elección.

El cardenal Robert Francis Prevost, elegido como sucesor de Francisco en mayo de 2025, tuvo un perfil desconocido entre los cardenales al inicio del cónclave en Roma. Su experiencia en Perú se destacó en las deliberaciones. | Difusión

El cardenal Robert Francis Prevost, elegido como sucesor de Francisco en mayo de 2025, tuvo un perfil desconocido entre los cardenales al inicio del cónclave en Roma. Su experiencia en Perú se destacó en las deliberaciones. | Difusión

Cuando los cardenales se reunieron en Roma para elegir al sucesor de Francisco, varios de ellos conocían a Robert Francis Prevost principalmente como un religioso estadounidense. Su casi dos décadas de trabajo pastoral en el Perú y, sobre todo, su nacionalidad peruana no eran ampliamente conocidas entre los electores.

Así lo reveló el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, quien contó que durante las reuniones previas al cónclave Prevost tuvo una intervención breve. Pese a ello, su perfil comenzó a ganar respaldo entre los cardenales hasta convertirse en el elegido para suceder a Francisco en mayo de 2025.

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“Se sabía solamente que era norteamericano. Esto es importante, porque si bien es cierto venía del Perú, diríamos que no se le prestó demasiada atención”, señaló Castillo en declaraciones a RPP.

El cardenal limeño explicó que el entonces cardenal Prevost no era una figura especialmente conocida entre todos los electores por su trayectoria en el Perú. Su perfil comenzó a cobrar mayor relevancia durante las deliberaciones, en las que pesaron su formación, experiencia pastoral y capacidad para generar consensos.

Su nacionalidad peruana

Robert Prevost, nacido en Chicago, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, cuando era obispo de Chiclayo. Permaneció al frente de esa diócesis hasta 2023, cuando Francisco lo convocó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Durante los años que pasó en el país, construyó un estrecho vínculo con las comunidades de Chiclayo y con otros sectores de la población. Ese vínculo se hizo especialmente visible durante su actual visita al Perú, entre el 11 y el 16 de noviembre, cuando recorrió Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Para Castillo, el hecho de que Prevost también fuera peruano terminó convirtiéndose en un motivo de orgullo para el país, aunque esa condición no habría sido un elemento determinante durante la elección.

Un candidato de bajo perfil

El arzobispo de Washington, cardenal Robert McElroy, también describió a Prevost como un candidato que no llegó al cónclave con el peso de una figura ampliamente conocida. Según contó posteriormente, el hecho de que fuera estadounidense resultó incluso “casi irrelevante” durante las deliberaciones.

La elección también rompió con el histórico recelo hacia un papa estadounidense. Prevost había desarrollado buena parte de su vida adulta fuera de Estados Unidos, primero como misionero en Perú y posteriormente como obispo de Chiclayo.

El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, relató incluso que algunos de sus colegas le preguntaban antes de la elección quién era “este Roberto Prevost”, precisamente porque había pasado buena parte de su trayectoria fuera de su país de origen.

El cónclave se resolvió en dos días de votaciones. Prevost fue elegido y tomó el nombre de León XIV. Desde entonces, su vínculo con el Perú pasó de ser un aspecto poco conocido entre los cardenales a convertirse en uno de los elementos más destacados de su identidad pública.

Durante su visita al país, el propio pontífice volvió a referirse a ese vínculo. A su llegada a Lima, afirmó que regresaba también a su “patria”. Días después, durante su despedida, volvió a dirigirse a los peruanos con un mensaje que resumió la relación construida durante sus años en el país: “Que Dios te bendiga, mi Perú”.