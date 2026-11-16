Juan Carrasco Millones, exministro de Pedro Castillo, es condenado por presentar documentos falsos

El exministro Juan Carrasco Millones fue condenado por el Poder Judicial por presentar documentos con información falsa ante el Ministerio Público para asumir el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo encontró responsable del delito de falsedad genérica.

La sentencia estableció que Carrasco presentó una solicitud de licencia sin goce de haber el 26 de julio de 2021. En el documento consignó motivos personales y no informó que buscaba asumir un cargo ministerial. La Sala consideró que ocultó esa información para conseguir que se aprobara su pedido.

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El segundo documento cuestionado fue su carta de renuncia al Ministerio Público. Aunque Carrasco la presentó el 2 de agosto de 2021 y legalizó su firma ante un notario ese mismo día, consignó como fecha de elaboración el 28 de julio. Para los jueces, esa fecha no correspondía con la elaboración real del documento.

Por estos hechos, el tribunal le impuso 2 años y 7 meses de prisión suspendida por el mismo periodo. Además, ordenó que pague S/40.000 de reparación civil al Estado: S/10.000 por el delito de falsedad genérica y S/30.000 por el extremo de aceptación ilegal del cargo, cuya acción penal fue declarada prescrita.

¿Qué documentos presentó Juan Carrasco para asumir como ministro del Interior?

La Sala Penal Especial consideró acreditado que Carrasco conocía la propuesta para ocupar el Ministerio del Interior antes de solicitar su licencia. En el juicio, el exfiscal adjunto Omar Ramos Gaona declaró que el 26 de julio de 2021 recibió una llamada del acusado. Según su testimonio, Carrasco le comentó que le habían ofrecido la cartera del Interior y que tramitaba una licencia. Al día siguiente, entregó su despacho fiscal antes de que se aprobara el permiso.

El tribunal también tomó en cuenta la declaración de Silvia Karina Ávila, quien estuvo a cargo de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales. La testigo explicó que, si Carrasco hubiera señalado que su licencia tenía como finalidad asumir el cargo de ministro, la solicitud habría sido observada. Finalmente, la oficina le concedió 90 días de licencia sin goce de haber, desde el 28 de julio hasta el 25 de octubre de 2021.

El 29 de julio de 2021, Carrasco juró como ministro del Interior. Al día siguiente, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió una investigación preliminar por una posible falta funcional. Dos días después, el exfiscal presentó su carta de renuncia con fecha 28 de julio, pese a que la firma fue legalizada ante notario el 2 de agosto.

La defensa sostuvo que Carrasco conoció la propuesta para integrar el gabinete recién el 28 de julio y que la renuncia se elaboró ese día. Sin embargo, la Sala descartó esa versión. También observó que el documento pudo presentarse el 30 de julio, primer día hábil después de los feriados del 28 y 29, a través de la mesa de partes virtual del Ministerio Público.

Los jueces concluyeron que ambos documentos contenían información falsa y que el acusado actuó con conocimiento de ello. Además de la pena suspendida, le impusieron tres reglas de conducta: no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, acudir cada dos meses al juzgado para informar sobre sus actividades y cumplir con el pago de la reparación civil. La Sala también fijó S/30.000 por el extremo de aceptación ilegal del cargo, pese a que la acción penal por ese delito estaba prescrita.