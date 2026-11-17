Keiko Fujimori en la APEC: Carlos Raffo estuvo presente en almuerzo organizado por la embajada de Perú en China La Embajada del Perú en China organizó un almuerzo con motivo de la visita oficial de la presidenta Keiko Fujimori. Estuvieron presentes aproximadamente 70 representantes de empresas chinas de diversos sectores.

Keiko Fujimori en la APEC: Carlos Raffo estuvo presente en almuerzo organizado por la embajada de Perú en China

Keiko Fujimori en la APEC: Carlos Raffo estuvo presente en almuerzo organizado por la embajada de Perú en China

El excongresista y empresario Carlos Raffo, quien también fue asesor de imagen de Alberto Fujimori, estuvo presente en el almuerzo organizado por la embajada de Perú en China, en el marco de la participación de Keiko Fujimori en la APEC.

Estuvieron presentes aproximadamente 70 representantes de empresas chinas de diversos sectores.

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Raffo publicó en sus redes sociales lo sucedido: “Si alguien me decía hace solo unos años que un día llegaría a Apec en Shenzhen y que estaría del lado de las empresas chinas en un almuerzo que daba mi amiga presidenta peruana, le habría dicho que deje las ****”, escribió.

En el video se observa a la mandataria ingresando al recinto y, posteriormente, brindando un discurso.

Antes de ello, tras la toma de mando de Fujimori, Raffo celebró la victoria de la actual presidenta en las urnas: “Fueron 26 años de esfuerzo y muchos sacrificios pero finalmente lo lograste. El chino volvió a través tuyo y estoy seguro que desde donde está te aplaude y te lo agradece”.

Agenda de Keiko Fujimori

El miércoles 18, al mediodía, Fujimori tiene previsto reunirse con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah. Luego, a las 2.00 p. m., participará en un almuerzo con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

A las 3.30 p. m. sostendrá un encuentro con empresarios de Comex Perú y de la US-APEC Business Coalition. Posteriormente, a las 5.00 p. m., se reunirá con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y a las 6.30 p. m. con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La jornada concluirá con la cena de bienvenida de los líderes económicos de APEC, programada para las 7.00 p. m.

La presidenta participará desde las 9:30 a. m. en la fotografía oficial de los líderes económicos de APEC. Diez minutos después asistirá a la reunión de líderes económicos, en el Shenzhen International Communication Center.

El jueves 19, a las 12.10 p. m. sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. Por la tarde, a las 2.00 p. m., se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y a las 2.30 p. m. con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A las 3.00 p. m. tiene previsto un encuentro con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Finalmente, a las 5.25 p. m., partirá de Shenzhen rumbo a Tokio, Japón, donde tiene previsto arribar a las 10.20 p. m.

En Japón, el viernes 20, Fujimori comenzará su agenda a las 9.30 a. m. con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Veinte minutos después se encontrará con el senador Muneo Suzuki.

A las 11.50 a. m. participará en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón. Luego, a las 12.15 p. m., compartirá un almuerzo con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI) y empresarios japoneses.

Uno de los principales compromisos será la reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, programada para las 2.00 p. m. A las 3.30 p. m. participará en la ceremonia de firma de instrumentos de cooperación relacionados con la gestión del riesgo de desastres, tecnologías de la información y comunicación, donación de vehículos para bomberos, cooperación agrícola y educativa, y minerales críticos.

La agenda continuará con reuniones con el presidente de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui; el diputado Yasutoshi Nishimura; el representante de Nippon Foundation, Yohei Sasakawa; y la diputada Yuko Obuchi.

Finalmente, el sábado 21 retornará a Perú.