Partidos de hoy, martes 17 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de los partidos amistosos de fecha FIFA y en la UEFA Nations League.
Los partidos del martes 17 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la fecha FIFA y en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran Dinamarca vs Noruega, Gales contra Portugal y Polonia ante Suecia. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
De igual forma, continúa la fecha FIFA donde destacan los enfrentamientos de las selecciones sudamericanas. Argentina vs Costa Rica, Chile vs Colombia, Ecuador vs Bolivia y Uruguay vs República Dominicana son los partidos más atractivos del día.
Partidos amistosos de fecha FIFA HOY
- Singapur vs Brasil
- Hora: 5.00 a. m.
- Canal: DSports
- Japón vs Paraguay
- Hora: 8.10 a. m.
- Canal: VS Sports
- Rusia vs Venezuela
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Televen
- Argentina vs Costa Rica
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports
- Chile vs Colombia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Mega
- Ecuador vs Bolivia
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Teleamazonas
- Uruguay vs República Dominicana
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Dinamarca vs Noruega
- Hora: 2.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Gales vs Portugal
- Hora: 2.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Bosnia-Herzegovina vs Rumanía
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Hungría vs Irlanda del Norte
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Irlanda vs Kosovo
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Israel vs Austria
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Polonia vs Suecia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Ucrania vs Georgia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Copa de Colombia HOY
- Atlético Nacional vs Once Caldas
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Win Sports
- América de Cali vs Inter Bogotá
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports