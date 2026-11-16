Partidos de hoy, martes 17 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de los partidos amistosos de fecha FIFA y en la UEFA Nations League.

Los partidos del martes 17 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la fecha FIFA y en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran Dinamarca vs Noruega, Gales contra Portugal y Polonia ante Suecia. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

De igual forma, continúa la fecha FIFA donde destacan los enfrentamientos de las selecciones sudamericanas. Argentina vs Costa Rica, Chile vs Colombia, Ecuador vs Bolivia y Uruguay vs República Dominicana son los partidos más atractivos del día.

Partidos amistosos de fecha FIFA HOY

Singapur vs Brasil

Hora: 5.00 a. m.

Canal: DSports

Japón vs Paraguay

Hora: 8.10 a. m.

Canal: VS Sports

Rusia vs Venezuela

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Televen

Argentina vs Costa Rica

Hora: 6.00 p. m.

Canal: DSports

Chile vs Colombia

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Mega

Ecuador vs Bolivia

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Teleamazonas

Uruguay vs República Dominicana

Hora: 6.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la UEFA Nations League HOY

Dinamarca vs Noruega

Hora: 2.45 a. m.

Canal: ESPN

Gales vs Portugal

Hora: 2.45 a. m.

Canal: ESPN

Bosnia-Herzegovina vs Rumanía

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Hungría vs Irlanda del Norte

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Irlanda vs Kosovo

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Israel vs Austria

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Polonia vs Suecia

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Ucrania vs Georgia

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Copa de Colombia HOY