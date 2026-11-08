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Sociedad

Estos 21 bypasses de Lima podrían inundarse por las lluvias intensas de El Niño, advierte Cenepred

El informe técnico revela que el 61,8% de las 34 estructuras analizadas son vulnerables a inundaciones, afectando importantes vías como Javier Prado, Arequipa y el acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

Cenepred advirtió que más de 20 estructuras presentan alta vulnerabilidad a inundaciones.
Cenepred advirtió que más de 20 estructuras presentan alta vulnerabilidad a inundaciones.Andina
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Al menos 21 bypasses, pasos a desnivel e intercambios viales de Lima y Callao presentan una alta probabilidad de inundarse ante las precipitaciones intensas previstas por el fenómeno El Niño 2026-2027. Así lo advierte el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que identificó deficiencias en la infraestructura de drenaje de estas estructuras y alertó sobre sus posibles consecuencias en la movilidad metropolitana.

De acuerdo con el informe técnico, la entidad evaluó 34 estructuras deprimidas del sistema vial de Lima Metropolitana y el Callao. De ese total, 21 (61,8%) presentan una alta probabilidad de afectación por aniegos, debido a que se encuentran por debajo del nivel natural del terreno y no cuentan con sistemas adecuados para evacuar el agua acumulada durante las lluvias.

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Entre los puntos identificados figuran importantes vías de circulación, como la avenida Javier Prado, la avenida Arequipa, la avenida Brasil, la avenida 28 de Julio y el acceso al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. La eventual inundación de estos espacios podría generar restricciones al tránsito, interrupciones del transporte público y dificultades para el desplazamiento de unidades de emergencia.

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Cenepred advierte que el riesgo está relacionado principalmente con la ausencia de un sistema de drenaje pluvial urbano adecuado. En ese sentido, precisa que la vulnerabilidad de estas estructuras depende de la profundidad de la vía, la existencia y operatividad de sumideros y cámaras de bombeo, así como de sus condiciones de mantenimiento.

"En una ciudad sin sistema de drenaje pluvial, su vulnerabilidad depende de la profundidad de la rasante, de la existencia y operatividad de sumideros y cámaras de bombeo, de su estado de mantenimiento y de la importancia de la vía para la movilidad metropolitana y la atención de emergencias", señala el estudio.

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¿Cuáles son los 21 bypasses y pasos a desnivel en riesgo de inundación?

La evaluación de Cenepred comprende estructuras viales distribuidas en distintos sectores de Lima y Callao. Entre ellas se encuentran intercambios viales de alto tránsito y accesos que conectan importantes avenidas de la capital.

Los 21 puntos identificados son:

  1. Avenida Javier Prado - Vía Expresa.
  2. Avenida Javier Prado Este - avenida José Gálvez Barrenechea.
  3. Avenida Panamericana Norte - avenida San Juan de Dios.
  4. Avenida Separadora Industrial - Juan Velasco Alvarado.
  5. Avenida Universitaria - avenida Panamericana Norte.
  6. Avenida Universitaria - Vía Expresa Línea Amarilla.
  7. Bajada de la avenida Malecón.
  8. Bypass de la avenida 28 de Julio - avenida Arequipa.
  9. Bypass de la avenida 28 de Julio - Vía Expresa.
  10. Bypass de la avenida Alfonso Ugarte - avenida Argentina.
  11. Bypass de la avenida Angamos Este - San Luis.
  12. Bypass de la avenida Benavides - Panamericana Sur.
  13. Bypass de la avenida Brasil - La Marina.
  14. Bypass de la avenida Brigadier Mateo Pumacahua - Panamericana Sur.
  15. Bypass de la avenida Javier Prado - Arequipa.
  16. Bypass de la avenida México - Vía Expresa.
  17. Bypass de la avenida Tingo María - avenida Venezuela.
  18. Bypass Néstor Gambetta - Aeropuerto.
  19. Óvalo Pachacútec (Real Plaza) - avenida 26 de Noviembre.
  20. Vía de Evitamiento - avenida Prolongación Tacna.
  21. Vía Nuevo Aeropuerto.

La preocupación se concentra en la continuidad del tránsito en estas infraestructuras, cuyo funcionamiento resulta fundamental para conectar distintos puntos de la ciudad, facilitar el transporte masivo y garantizar el acceso a establecimientos de salud y servicios de emergencia.

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¿Qué medidas recomienda Cenepred para evitar inundaciones?

Frente a los escenarios de riesgo previstos por El Niño 2026-2027, Cenepred plantea medidas preventivas que involucran a las autoridades regionales y locales, las empresas privadas y concesionarias viales, así como a la ciudadanía.

En el caso de los gobiernos regionales y locales de Lima Metropolitana y el Callao, recomienda ejecutar trabajos de descolmatación y limpieza de sumideros, además de instalar cámaras de bombeo provisionales en los 21 puntos identificados. También plantea elaborar planes de desvío vehicular y desarrollar infraestructura de drenaje permanente para evitar que el agua de las precipitaciones se acumule en las vías deprimidas.

Por su parte, las empresas privadas y concesionarias responsables de la infraestructura vial deben garantizar el mantenimiento continuo de los equipos de bombeo, proteger las redes de servicios públicos y establecer protocolos de contingencia que permitan responder oportunamente ante posibles inundaciones.

Finalmente, Cenepred recuerda que la población también cumple un papel preventivo. Entre sus recomendaciones figura no arrojar basura ni residuos que puedan obstruir las alcantarillas y los sistemas de evacuación de agua. Asimismo, exhorta a los conductores y peatones a no intentar cruzar pasos a desnivel que se encuentren inundados, debido al peligro que representa la acumulación de agua en estas estructuras.

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