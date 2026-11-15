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Agua Marina mantiene concierto de regreso pese a clausura de San Marcos: "Contará con todos los permisos"

La emblemática agrupación Agua Marina celebrará su 50.º aniversario con un concierto en el Estadio San Marcos, que marcará su regreso a los escenarios tras sufrir un atentado.

Agua Marina celebrará su concierto en el Estadio San Marcos el 28 de noviembre.
Agua Marina celebrará su concierto en el Estadio San Marcos el 28 de noviembre. | Foto: composición LR/FacebookFoto: composición LR/Facebook
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El esperado retorno de Agua Marina a los escenarios sigue en marcha. A pesar de la clausura temporal impuesta al Estadio San Marcos por la Municipalidad de Lima, la emblemática agrupación piurana aseguró que su concierto del próximo 28 de noviembre se desarrollará según lo previsto.

La presentación, denominada 'Gracias por todo', tendrá un doble significado especial para la orquesta de Sechura, ya que no solo será una celebración por su aniversario número 50, sino que, además, marcará su reencuentro con el público tras los difíciles episodios que afrontó en los últimos meses a raíz de un atentado.

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Agua Marina confirma concierto tras clausura temporal del Estadio San Marcos

La incertidumbre surgió luego de que se conociera la medida municipal contra el Estadio San Marcos. Sin embargo, Agua Marina rápidamente salió al frente para despejar dudas entre los asistentes y ratificar que el espectáculo no sufrirá cambios.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, ‘La Universidad de la Cumbia’ remarcó: "Queremos comunicar a nuestro querido público que el concierto del 28 de noviembre en el Estadio San Marcos se realizará con total normalidad y contará con todos los permisos correspondientes para garantizar un espectáculo seguro y de primer nivel".

Agua Marina celebrará su concierto en el Estadio San Marcos el 28 de noviembre.

Agua Marina celebrará su concierto en el Estadio San Marcos el 28 de noviembre.

La agrupación fundada por los hermanos José y Manuel Quiroga Querevalú reafirmó su compromiso con la fecha anunciada y agradeció el respaldo recibido por parte de sus fanáticos durante las últimas semanas. "Nos vemos este 28 de noviembre para celebrar juntos una noche histórica. Gracias por la confianza y el cariño que nos han acompañado durante todos estos años", expresaron.

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El concierto ‘Gracias por todo’ conmemorará los 50 años de trayectoria de Agua Marina y representará oficialmente su regreso a los escenarios tras la pausa obligada que afrontaron después del ataque armado que sufrieron en octubre de 2025, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Producto de la balacera, resultaron heridos los hermanos Manuel y Luis Quiroga (este último, el más comprometido), así como el tecladista César Augusto More Nizama y el animador Wilson Javier Ruiz Julca.

La expectativa por el reencuentro con sus seguidores se refleja también en la venta de entradas. Según la información difundida por la organización, quedan las últimas localidades disponibles a través de la plataforma Ticketmaster Perú para quienes deseen formar parte de esta celebración especial.

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