La novia esperó en la carretera a que el papa León XIV pasara y reciba su bendición.

La novia esperó en la carretera a que el papa León XIV pasara y reciba su bendición.

Una bendición inesperada marcó el día más importante de Selene Acuña. La novia se dirigía a la iglesia Santa María Catedral de Chiclayo para contraer matrimonio con Enrique cuando recibió un gesto especial del papa León XIV: el sumo pontífice levantó la mano y la bendijo desde el vehículo en el que se desplazaba por la carretera a Reque.

El encuentro ocurrió en medio de las restricciones vehiculares dispuestas por el recorrido oficial del Santo Padre en la ciudad. Debido a que el tránsito hacia el templo estaba restringido, Selene decidió detener su trayecto y esperar el paso de la comitiva papal.

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Desde su vehículo, la joven pudo encontrarse brevemente con León XIV, quien respondió a su presencia con una bendición. El gesto la llenó de emoción y convirtió el camino hacia el altar en un momento que difícilmente olvidará.

Sin embargo, el encuentro con el pontífice también ocasionó que su llegada a la iglesia se retrasara. La novia tuvo que continuar su recorrido en medio de las limitaciones de circulación que afectaban las principales vías de Chiclayo.

Novio tuvo que subir a una combi para llegar a la Catedral

Mientras Selene esperaba recibir la bendición papal en la carretera a Reque, su futuro esposo, Enrique, también enfrentaba dificultades para llegar a la iglesia Santa María Catedral.

El novio quedó atrapado a varios kilómetros del templo debido a la congestión vehicular y las restricciones establecidas por el desplazamiento del papa León XIV. Ante la imposibilidad de avanzar con normalidad, decidió abordar una combi de transporte público para acercarse a la zona monumental de Chiclayo.

Finalmente, Enrique consiguió llegar a la Catedral, aunque encontró que su futura esposa todavía no había ingresado al recinto religioso. La demora de Selene generó algunos momentos de incertidumbre mientras él esperaba el inicio de la ceremonia.

Selene y Enrique finalmente llegaron al altar

Pese a los inconvenientes en las vías y los retrasos ocasionados por el operativo papal, Selene y Enrique lograron reunirse en la iglesia Santa María Catedral de Chiclayo para celebrar su matrimonio.

La llegada de la novia puso fin a la espera y permitió que ambos contrayentes concretaran la ceremonia religiosa que tenían prevista.

Así, lo que comenzó como un trayecto complicado por las restricciones vehiculares terminó convirtiéndose en una jornada inolvidable para la pareja. Selene no solo llegó al altar para casarse con Enrique, sino que también recibió la bendición del papa León XIV en plena carretera, un episodio inesperado que acompañará el recuerdo de su boda.