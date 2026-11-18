Una de las más grandes fantasías fundacionales de la mirada colonial es, sin duda, la ciudad perdida de oro que buscaron los conquistadores en estos pagos. El convencimiento de que aquí se escondía una riqueza sin límites. Líneas concéntricas, cavidades, elevaciones y estructuras geométricas componen una topografía que evoca un complejo ceremonial precolombino. O el circuito integrado de una computadora.

Yerko Zlatar construye su Paititi con una serie de planchas de bronce grabadas al ácido. Como siempre, la ambigüedad ocupa el centro de la serie. Porque esas mismas arquitecturas admiten una lectura inversa: intervenciones extractivas que penetran y abren enormes heridas geométricas. El bronce, atacado por el ácido, es la huella de una operación química que la convierte en escritura territorial semejante a una mina a cielo abierto.

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Operación típíca que en manos del artista barranquino atraviesa arqueología y etnohistoria. De las investigaciones de John Murra sobre la organización económica andina a las reflexiones de Tom Zuidema sobre el vínculo entre espacio, calendario y cosmología. He ahí los mapas ficticios de Alighiero Boetti, las cartografías conceptuales de Öyvind Fahlström y las investigaciones de Robert Smithson sobre entropía, territorio y transformación industrial.

"Paititi". Imagen: Difusión.

Todo ocurre en este Paititi, donde Zlatar vuelve a excavar las capas ideológicas que permanecen ocultas bajo las superficies de la cultura. Si antes instrumentalizó el tecnopor de los contenedores tecnológicos para elevar huacas, estos mapas pueden ser simultáneamente aúreas ciudades, circuitos electrónicos, placas madre y diagramas de una tecnología cuyo funcionamiento desconocemos. El territorio adopta la apariencia de una máquina.

El título añade otra capa de sentido. Paititi fue una ciudad proyectada por la codicia colonial, un lugar imaginado desde la promesa del oro. Zlatar devuelve esa fantasía convertida en metal. El bronce sería la interfaz entre cielo y tierra, entre lo místico y lo telúrico. Confluencia entre arquitectura sagrada y maquinaria extractiva que acaba de presentar en la feria de arte Paraíso de Londres con una resonancia particular.

En una ciudad cuya historia imperial estuvo estrechamente ligada a la circulación mundial de materias primas, la obra devolvió la mirada hacia el territorio peruano y sus capas de memoria. Y desconcierto: las piezas de esa serie fueron incrustadas en concreto tomando la forma de la caja de una laptop, en forma y tamaño. Para una confluencia de memoria ancestral y memoria digital. Circuitos, motherboard y almacenamiento.

Toda una arquitectura de líneas doradas, una belleza mineral que esconde una herida abierta. La historia de un tesoro que se quiso extirpar de la tierra y que esta se resiste a entregar.