Cancillería gastó más de S/75 millones en organización de eventos del papa León XIV En Lima, Cusco y Pucallpa se reportaron fallas en el audio durante la visita del santo padre. En todas las ciudades que visitó no hubo la infraestructura adecuada para enfrentar las altas temperaturas, lo que provocó varias descompensaciones por exposición solar.

Cuando Susy Díaz Gonzales, dirigente indígena del pueblo Shipibo-Konibo, inició su discurso frente al papa León XIV, en Pucallpa, no se oyó nada. El audio del micro que le habían asignado fallaba. Lo mismo sucedió durante la presentación de una obra de teatro frente al sumo pontífice. A ello se le sumó la falta de protocolos y condiciones estructurales adecuadas para proteger a las personas de golpes de calor causados por una sensación térmica superior a los 40 grados.

En la Base Aérea Las Palmas, en Lima, las pantallas y parlantes que iban a transmitir la misa del santo padre no funcionaron. Era el último día del papa en Perú, pero la desorganización provocó que cientos de fieles se retiraran en plena ceremonia.

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Fue este evento el que evidenció que la visita del sumo pontífice no solo estuvo acompañada de mucha fe, sino también de fallas técnicas. Se trata de inconvenientes que contrastan con el millonario presupuesto que la Cancillería destinó a las actividades apostólicas en las cinco regiones del país: S/75.835.742,98, según los contratos registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

Gastos en Lima superan los S/14 millones

En Lima los gastos en obras y servicios para los eventos en la plaza Mayor de Lima y Las Palmas bordean los S/14.494.320,62.

La contratación del servicio integral de ambientación, alquiler de equipos multimedia, internet y sistema eléctrico, para la plaza Mayor de Lima implicó S/468.000,00. La buena pro fue para la empresa Red Power SAC.

Para la misa en la Base Aérea Las Palmas se contó con el servicio de alquiler e instalación de equipos por el monto de S/8.399.800,00 con la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L.

También se ejecutó la contratación del servicio de alquiler y operación de grupos electrógenos y el tendido de cableado eléctrico e instalación de tomacorrientes por S/2.652.889,03. La buena pro se la llevó la empresa arequipeña Facogem Industrial S.R.L.

Y, finalmente, el servicio de ambientación por S/2.973.631,59 para Ángeles R y T S.A.C.

Pow Sang ha sido una de las primeras empresas en deslindar responsabilidad. A través de un comunicado, la compañía precisó que el suministro eléctrico le correspondía a otra empresa. Indicaron que buscan señalar a responsables, pero sí exigen que se aclare lo sucedido y están prestos a colaborar con ello.

Presupuesto destinado a Pucallpa supera los S/15 millones

En Pucallpa el gasto ascendió a S/15.367.396,00.

Se contrató el servicio de ambientación para celebración de la santa misa en la explanada del complejo la Videnita por S/6.668.576,00 a la empresa Escarcena S.A.C.

También, por S/3.296.660,00 a la empresa H.S Producciones, el servicio de alquiler e instalación de equipos en la Videnita. A su vez, se ejecutó la contratación del servicio de alquiler y operación de grupos electrógenos y el tendido eléctrico e instalación de tomacorrientes en la Videnita y Yarinacocha por S/2.715.500,00 a Pow Sang Sonido y Luces.

Por último, por S/2.686.660,00 a H.S Producciones se contrató el servicio de alquiler, instalación, configuración, operación y desmontaje de equipos multimedia para el malecón Puerto Callao, Yarinacocha y la plaza de armas de Pucallpa.

De acuerdo con periodistas que cubrieron Pucallpa, desde un inicio, se reportaron fallas con el sonido. Se presentó una obra de teatro al sumo pontífice, sin embargo, el audio no fue óptimo, tanto así que provocó que personal del Vaticano cuestionara al sonidista por estas fallas.

Posteriormente, el inicio del discurso de la dirigente indígena Susy Díaz no se escuchó, pero se pudo solucionar a tiempo.

Tampoco hubo un correcto acondicionamiento para sobrellevar las altas temperaturas. No había zonas con sombra ni áreas ventiladas y el suministro de botellas de agua no fue tan continuo. Esto provocó decenas de personas desmayadas y quejas por parte de los asistentes.

Gastos en Cusco fueron mayores a los S/13 millones

En Cusco, se contrató el servicio de alquiler e instalación de equipos multimedia para las actividades oficiales en la Basílica Catedral, Plaza Mayor del Cusco y Explanada de Sacsayhuamán por el monto de S/7.794.880,00 a RLA SAV Perú.

El costo del servicio de ambientación para las sedes de los eventos oficiales fue de S/3.546.813,15 para la empresa Exposistemas Servicios S.A.C.

Finalmente, la contratación del servicio de alquiler y operación de grupos electrógenos y el tendido de cableado eléctrico e instalación de tomacorrientes para las sedes de los eventos en Cusco fue por S/2.635.084,69 y la buena pro se la llevó Facogem Industrial.

Liubomir Fernández, periodista de La República encargado de la cobertura en Cusco, informó que las pantallas fallaron durante el evento de Sacsayhuamán cuando el papa ya se encontraba presente.

Asimismo, hubo pocos servicios higiénicos y muchos asistentes tuvieron que retirarse a causa de ello. Tampoco hubo zonas de sombra para el sol intenso previo al granizo que cayó en la ciudad.

Presupuesto en Lambayeque y Santa Cruz bordea los S/31 millones

En Lambayeque, en la misa celebrada en las pampas de Pimentel tampoco hubo la infraestructura adecuada para enfrentar el calor. En este caso, los fieles tuvieron que caminar largas distancias para poder llegar al lugar, lo que aumentó la incomodidad y el número de personas que se descompensaron, precisó Almendra Ruesta, reportera de La República encargada de la cobertura en Pimentel.

Para enfrentar el calor, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), ejecutó el protocolo de enfriamiento. Aún así se registraron más de 250 atenciones prehospitalarias. Muchas de ellas fueron descompensaciones por exposición solar.

En el caso de Santa Cruz, Emanuel Moreno, reportero de este medio, informó que no se reportaron mayores problemas.

Según el portal Seace, se contrató el servicio de alquiler y operación de grupos electrógenos y el tendido de cableado eléctrico e instalación de tomacorrientes para la celebración de la santa misa en las pampas de Pimentel y Santa Cruz por S/3.027.600,00 al Consorcio Jar-Sabino.

También, para ambos lugares, se contó con el servicio de alquiler e instalación de equipos por S/9.967.181,52 a Melvi S.A.C.

Para Pimentel, se contrató el servicio de ambientación para la celebración de la santa misa por el precio de S/11.007.005,00 a Arkitech Building Desing.

En Santa Cruz, se contrató el servicio de ambientación para la celebración de la santa misa por S/7.995.462,00 a Arkitech Building Desing.