El Niño podría tener un segundo pico en 2027 y elevar el riesgo de lluvias intensas en Perú y Ecuador, según modelo europeo El ENFEN anticipa lluvias superiores al promedio en la costa norte y sierra de Perú, así como en varias provincias de Ecuador, instando a la atención ante posibles inundaciones.

Un análisis del meteorólogo Matheus Manente revela que El Niño podría experimentar un segundo pico de temperatura entre finales de 2026 y 2027, aumentando el riesgo de lluvias extremas.

Un análisis del meteorólogo Matheus Manente revela que El Niño podría experimentar un segundo pico de temperatura entre finales de 2026 y 2027, aumentando el riesgo de lluvias extremas. Ilustración LR/Meteored

Un análisis del meteorólogo Matheus Manente en Meteored, fundamentado en datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), advierte que el fenómeno El Niño registraría un segundo pico de temperatura entre fines de 2026 y el transcurso de 2027. Esta alteración ocurriría en la región Niño 1+2 tras una breve caída de las anomalías oceánicas frente al litoral sudamericano, lo cual eleva el peligro de lluvias extremas, aunque sin asegurar su ocurrencia ni cuantificar su fuerza.

Al respecto, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que los impactos climáticos varían según la ubicación y la estación del año. De forma complementaria, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador precisa: "La intensidad del calentamiento oceánico no determina por sí sola la magnitud de las precipitaciones o de los impactos en el país". Por ello, la evaluación del evento requiere el seguimiento continuo de los servicios hidrometeorológicos nacionales.

¿Cómo evolucionará El Niño entre fines de 2026 y 2027, según los modelos dinámicos?

El comportamiento térmico del océano ecuatorial muestra una trayectoria compleja. Según el especialista Manente, el modelo europeo proyecta un pico inicial hacia fines de 2026, seguido por una reactivación en el sector oriental del Pacífico. El desplazamiento de calor subsuperficial hacia las costas de Sudamérica mantendría las temperaturas elevadas cerca del litoral.

La ilustración muestra las regiones de El Niño (izq.) y la evolución térmica de 1997-1998 (der.) con dos picos. Foto: ECMWF / C. Wang y H. Weisberg.

Los eventos climatológicos de 1982-1983 y 1997-1998 funcionan como precedentes de este fenómeno. Durante el segundo periodo, la zona Niño 1+2 experimentó un recalentamiento mientras la cuenca central perdía intensidad; una réplica de este esquema en 2027 encajaría como una variación dentro del propio episodio. No obstante, dicha analogía no garantiza lluvias equivalentes a las de aquellos años, aunque justifica vigilar sus posibles efectos.

Esta perspectiva difiere de la lectura emitida por las autoridades locales. En su informe del 30 de octubre de 2026, el ENFEN prevé que El Niño Costero conservará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 para luego atenuarse de forma gradual hacia junio. Por ende, la segunda cresta térmica sigue como una hipótesis en monitoreo: persiste un riesgo derivado del agua anómalamente caliente, pero la descarga pluvial requerirá acople atmosférico.

Las previsiones en Niño 3.4 y 1+2 indican un segundo pico de calentamiento en 2027 en esta última, con riesgo de lluvias extremas. Foto: Meteored

¿Cómo afectará el calentamiento del Pacífico a Perú, Ecuador y el resto de Sudamérica hacia 2027?

El Comité Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anticipa para el verano de 2027 lluvias superiores al promedio en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental de Perú. Se proyectan caudales elevados en ríos como Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, además de crecidas desde fines de 2026 en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Por ello, la institución destaca que estas condiciones requieren atención por el riesgo de inundaciones y movimientos en masa, aclarando que obedecen al episodio actual y no dependen de la confirmación de un segundo pico.

En Ecuador, el Ministerio de Agricultura identifica a las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y Esmeraldas entre las zonas de mayor vulnerabilidad ante los desbordamientos. Históricamente, eventos de esa naturaleza golpearon con severidad al Litoral y a sectores ubicados por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, dejando severas afectaciones en la infraestructura urbana y en el sector agropecuario.

A escala internacional, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte sobre alteraciones en las precipitaciones y temperaturas a miles de kilómetros del Pacífico tropical, elevando el peligro de sequías o calor extremo en diversos continentes. Sin embargo, ese comportamiento térmico frente a las costas sudamericanas no se traduce de forma idéntica en todo el cono sur. El especialista Manente precisa que la región Niño 1+2 no mantiene una relación directa con impactos significativos en el sudeste sudamericano, por lo que naciones como Brasil, Uruguay y Argentina deben basar sus alertas en análisis meteorológicos propios.