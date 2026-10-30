Derrame de combustible provoca gran congestión en la Vía de Evitamiento: tráfico llega hasta Habich Lima Expresa informa que se cerraron los dos carriles afectados y solicita a los conductores tomar precauciones al circular por la zona. Aún no hay reportes de heridos.

Una congestión vehicular severa afecta la Vía de Evitamiento, en sentido norte-sur, por un derrame de combustible ocurrido esta mañana. | Lima Expresa

Una congestión vehicular severa afecta la Vía de Evitamiento, en sentido norte-sur, por un derrame de combustible ocurrido esta mañana. | Lima Expresa

Una gran congestión vehicular se registra la mañana de este viernes en la Vía de Evitamiento, luego de que se reportara un derrame de combustible en la autopista, en sentido norte-sur. De acuerdo con Lima Expresa, la emergencia obligó al cierre del carril central y del carril derecho desde la altura del puente Trujillo. Unidades de auxilio vial se desplazaron hasta la zona para atender el derrame y realizar las labores correspondientes.

La restricción generó una extensa acumulación de vehículos. Según informó la concesionaria, la congestión se extendía hasta la altura de la avenida Habich, en el distrito de San Martín de Porres. La situación viene afectando a los conductores que se desplazan hacia el sur de Lima durante las primeras horas de la mañana.

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Lima Expresa atiende emergencia

A través de sus canales oficiales, Lima Expresa informó sobre el cierre temporal de los dos carriles y recomendó a los conductores tomar precauciones al circular por la zona. Hasta el momento, no se han informado personas heridas como consecuencia del derrame ni se ha precisado la cantidad de combustible que habría sido vertida sobre la vía.

Las unidades de auxilio vial permanecen en el lugar para controlar la emergencia y permitir la recuperación de la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores considerar rutas alternas mientras continúan los trabajos en la Vía de Evitamiento.