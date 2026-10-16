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Sociedad

Vía de Evitamiento: reportan congestión de hasta 10 kilómetros tras accidente que dejó un muerto

La Vía de Evitamiento registra tráfico lento desde el puente Huáscar hasta el puente Santa Anita. La congestión ocurre luego de un accidente que dejó una persona fallecida por la tarde.

Accidente en Vía de Evitamiento
Accidente en Vía de EvitamientoFoto: Lima Expresa
Por
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Lima vive una jornada de tráfico lento en una de sus arterias principales. El Centro de Operaciones de Lima Expresa informó que la Vía de Evitamiento reporta una congestión con sentido al norte que se extiende a lo largo de 10 kilómetros durante la noche de este viernes 16 de octubre.

La acumulación de una larga fila de vehículos en la vía que conecta distritos de Lima Este y Sur con el Centro de Lima y Lima Norte se produce luego de que en horas de la tarde un siniestro dejara una persona fallecida, a la altura del puente Huáscar.

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Accidente en Vía de Evitamiento

El incidente fue reportado cerca de las 4.00 p. m. e involucró a una persona que perdió la vida cuando circulaba a bordo de su motocicleta, a la altura del puente Huáscar de la Vía de Evitamiento, cerca a la intersección con la Vía Expresa Línea Amarilla.

A raíz de este siniestro, se restringieron dos carriles de la vía, mientras el Ministerio Público realiza las respectivas diligencias. Actualmente, solo hay un carril disponible para avanzar hacia el norte, lo que ha generado la congestión en esta parte de la capital.

Congestión a lo largo de 10 kilómetros

Una revisión a través de Google Maps muestra que el tráfico lento se extiende desde el puente Huáscar hasta el puente Santa Anita. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo más tomarán las labores de las autoridades tras el siniestro ocurrido en la Vía de Evitamiento.

Congestión vehicular

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