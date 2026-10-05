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Sociedad

BTS en Lima: cierres y desvíos por conciertos en el Estadio San Marcos este 7, 9 y 10 de octubre

La agrupación surcoreana de K-pop llegó a Perú para sus conciertos en el Estadio San Marcos. Revisa aquí los cambios dispuestos en el tránsito para los días en que se realizarán las presentaciones.

BTS en Perú
BTS en PerúComposición LR / Difusión
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La banda surcoreana de K-pop BTS ya se encuentra en Perú y se alista para ofrecer lo mejor de su repertorio en las tres presentaciones que tienen programadas en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) los días 7, 9 y 10 de octubre.

La llegada por primera vez al Perú de la famosa agrupación generó mucha expectativa entre sus seguidores, pero también llevó a las autoridades a anunciar algunas modificaciones en el tránsito. La medida busca facilitar el desplazamiento de los asistentes y mejorar el orden del flujo vehicular durante los días en que se realizarán los conciertos.

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MML anuncia plan de desvío vehicular por conciertos de BTS

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la restricción temporal del tránsito en determinados tramos de vías cercanas al recinto universitario. La decisión forma parte de un plan de movilidad detallado por la comuna limeña durante una reunión con los fans y comprende los siguientes cambios:

La av. Venezuela permanecerá cerrada desde la av. Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

  • Los vehículos que se desplacen de oeste a este deberán utilizar como ruta alterna la av. De los Precursores y la av. La Mar.
  • Los vehículos que se desplacen de este a oeste deberán utilizar como ruta alterna la av. Óscar Benavides.

La av. Germán Amázaga permanecerá cerrada desde la av. Venezuela hasta la av. Colonial.

  • Los vehículos que se desplacen de norte a sur deberán utilizar como ruta alterna la av. Tingo María y la av. Mariano Cornejo 
  • Los vehículos que se desplacen de sur a norte deberán utilizar como ruta alterna la av. Mariano Cornejo y la Tingo María.
Desvío vehicular por conciertos en San Marcos

Desvío vehicular por conciertos en San Marcos

PUCP: cambios en actividades académicas ante conciertos de banda K-pop

Ante los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuyo campus se ubica cerca al recinto sanmarquino, anunció cambios en sus actividades académicas debido a que se prevé una importante congestión en los alrededores de la universidad, especialmente en las tardes.

Las medidas para el miércoles 7 y viernes 9 de octubre son las siguientes:

  • Las actividades académicas se desarrollarán con normalidad durante la mañana.
  • A partir de la 1 p. m., las clases se desarrollarán de manera virtual, salvo excepciones que podrán determinar las unidades académicas.
  • En el caso del personal administrativo, cada jefatura determinará el personal indispensable para el funcionamiento de su área. Quienes no deban permanecer en el campus, podrán continuar sus labores de manera remota a partir de la 1 p. m.
  • Estas medidas solo aplican al campus y no afectan las actividades o eventos ya programados.
  • Los demás locales de la Universidad (Centrum PUCP, NOS, Chorrillos, etc.) permanecerán abiertos.
PUCP anuncia cambios ante concierto de BTS

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