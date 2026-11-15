Un cerco político al pontífice para “que no escuche a las víctimas”

Un testigo cuenta un detalle que ocurrió la noche del histórico miércoles 11.

Luego de que León XIV diera su discurso en el Gran Teatro Nacional, un asesor presidencial exclamó muy aliviado en medio del entorno palaciego: ¡Ya ven, no había por qué alarmarse tanto!

Video destacado PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Se refería a que las palabras del jefe de la Iglesia Católica no fueron, como temían los integrantes del Ejecutivo, muy severas contra el gobierno de Keiko Fujimori.

No hubo frases acusadoras como ciertas autoridades esperaban que fuera. Así que muchos respiraron tranquilos y hasta alguien se animó a soltar una broma: quizás la mandataria podía hacer el esfuerzo de quedarse un día más en Lima, este lunes 16, para despedir al ilustre visitante, y ya no apelar a la excusa del viaje a la APEC.

León XIV sí se refirió a momentos difíciles vividos en el Perú y pidió justicia y sensibilidad ante ellos.

Con palabras de un jefe de Estado del Vaticano, se refirió a la conquista del bien común "para que la riqueza y recursos de la sociedad no se orienten exclusivamente al beneficio de unos pocos".

Y, sin recurrir al lenguaje de los políticos, habló de una clara exigencia en estos tiempos actuales: la de "construir una sociedad en la que cada persona pueda vivir con dignidad".

Pero la grandeza de esta visita al Perú tuvo una contrapartida, la intención del actual gobierno de influir en la agenda papal.

Uno de esos deseos tenía que ver con los familiares de las víctimas de la violencia estatal. En el Ejecutivo no los querían para nada cerca del pontífice.

La juliaqueña Milagros Samillán, hermana del médico Marco Samillán (31), quien murió tras recibir dos impactos de bala en las protestas contra Dina Boluarte, refiere que sí se sabía de su deseo de verse con el jefe de la iglesia católica:

"No hemos podido concretar un encuentro con el papa. Hemos enviado cartas para que escuche nuestra voz".

"Le hemos referido cómo el gobierno nos sigue terruqueando, cómo pausa la justicia, cuando ese debe ser el camino para una reconciliación verdadera, reconciliación con justicia, que es lo que queremos quienes cargamos con la ausencia de un ser querido".

La ayacuchana Tania Pariona Tarqui, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ratifica: "Le enviamos cartas por tres vías a León XIV: por la Nunciatura, que es la entidad representativa institucional del Vaticano en el Perú; por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y también a través del Secretariado de Comunicaciones del Vaticano... Es decir, el papa sabe de las cartas".

"Ha tenido conocimiento de las injusticias en el país. Por eso lamentamos que no se haya consignado en la agenda del papa escuchar a las víctimas".

Para Tania Pariona hay “intenciones oscuras de actores que llegaron en comisiones protocolares desde el gobierno; porque, sí, han querido trastocar la agenda del papa y han bloqueado la participación pública de los familiares de las víctimas”.

Los familiares de las víctimas de la represión en el gobierno de Boluarte señalan al canciller Carlos Espá y al empresario Raúl Diez Canseco de estar detrás de este vacío en la agenda del pontífice.

Ante las críticas, Espá respaldó al fundador de la Corporación Educativa USIL. Además de señalar que es asesor ad honorem de la Comisión de Alto Nivel formada para la llegada del papa, aseguró que "ha hecho un trabajo estupendo, excelente, por ejemplo, en el traslado de los papamóviles… y no ha aparecido en los medios por decisión propia, pero su rol ha sido importantísimo".

No fue el único acto político en torno a la ilustre visita. Pese al enorme peso religioso del acontecimiento, el gobierno de Fujimori no dejó de dar mensajes de su estilo de gobierno.

Una de esas señales, del poco respeto por la vida, fue la presencia de Dina Boluarte, junto a Manuel Merino y José Jerí, en el Gran Teatro Nacional.

"Algunos responsables de los asesinatos contra peruanos y peruanas creen que nos hemos olvidado de sus crímenes o que estar frente al papa los limpia la conciencia. Este acto político organizado por el gobierno incluye a los gobernantes puestos por el fujimorismo", comentó Gisela Ortiz, cuyo hermano Luis Ortiz Perea fue una de las víctimas de la masacre de La Cantuta, a manos del grupo paramilitar Colina.

Fujimori no solo dio un mensaje de indolencia con la presencia de Boluarte, trató de sumarse a las diversas actividades del papa y llevar agua a su molino político.

Tanto así que, en una presencia no anunciada por la Presidencia, apareció en Chiclayo, para la misa celebrada en las Pampas de Pimentel. Con su arribo quizás buscaba compensar las críticas a su anunciada ausencia a la despedida de León XIV este lunes 16 de noviembre, asegurando que debe acudir a China, priorizando un encuentro con Xi Jinping.

No solo la presidenta, fujimoristas notorios y filofujimoristas buscaron influir durante la gira papal al Perú.

Fue luego que el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, tan estimado por León XIV, mencionara en el encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas tras la toma de mando de Merino. Los llamó 'mártires'.

Eso desató las iras keikistas.

Martha Chávez lo calificó de "falso pastor" y de generar odio, Luz Salgado afirmó que el cardenal "politizó" la visita y de hacer un "teatro protesta", Lourdes Alcorta lo calificó de “impresentable” y lo acusó de no ayudar a la reconciliación.

Keiko Fujimori ya había pedido no politizar la visita apostólica del papa al Perú y también había llamado a la reconciliación. Como si no fuera política la distancia que buscaron imponerle al papa con los familiares de las víctimas de la justicia estatal.

Además, Fujimori olvidaba o quería olvidar, que Robert Prevost, 'padre Bob' como lo llamaban, participó en los años 90 en marchas por la restauración de la democracia y recolectó firmas para la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en Trujillo.

Y fue muy crítico de Alberto Fujimori y sus muy elaborados pedidos de perdón.

Para incomodidad del sector conservador, ese cura Prevost de los 90 es el mismo León XIV de hoy.

El Prevost obispo en el Perú es idéntico al que regresó, ahora de máximo líder de la Iglesia Católica, al templo que ayudó a construir cuando predicaba en Chiclayo, la capilla San Óscar A. Romero.

Una iglesia dedicada al párroco salvadoreño asesinado en plena misa por paramilitares de extrema derecha, tan iguales a los que integraban el Grupo Colina.

OPINIÓN DEL POLITÓLOGO PAULO VILCA

El politólogo Paulo Vilca reflexiona así sobre el impacto político de la visita de León XIV al Perú:

—Primero, no parece ser una visita que esté generando un impacto político positivo en el gobierno. No he visto que en las performances que ha habido a lo largo de estos días, la presidenta Keiko Fujimori o el aparato del gobierno hayan tenido un papel o un rol significativo.

—Aparecen más como una suerte de acompañantes. Distinto a lo que pasó en Argentina, donde más allá de la controversia con Javier Milei, se notaba un peso político del gobierno. Acá no he podido ver eso. Es como un gobierno que no capitaliza, que no es políticamente favorable hacia ellos, la visita de León XIV.

—Lo segundo es que los aspectos relevantes de la visita del papa se están presentando más fuera de Lima. Y eso creo igual también deja en offside a la clase política peruana.

—Es decir, es una visita que puede tener impactos a partir de lo que ocurre más allá de Lima y, por tanto, aleja la visita del papa de la influencia de la clase política nacional. Recordemos que Lima es una plaza fuerte de la derecha peruana.

—Por otro lado, el papa no ha dado un mensaje de confrontación, pero no sé si venía a llamar la atención a alguien. En los escenarios en los que se han movido eso no ha ocurrido y no sé si ese ha sido su rol. Pero en todo caso, los momentos más memorables de la visita no son con los políticos peruanos. Es una visita que por eso no tiene un impacto político positivo en el gobierno y en los demás actores.

—Hablar de la presencia en el Gran Teatro Nacional de Dina Boluarte, José Jerí, Manuel Merino y no de Francisco Sagasti o Ollanta Humala, es hablar de la mezquindad del gobierno. Es un protocolo mezquino. Pero el gobierno no pudo hacer más, ¿no? Lo más que pudo hacer es poner a cuatro expresidentes, que además representan toda la crisis política de nuestro país.

—El hecho de no estar Keiko Fujimori en la despedida del papa es una decisión que no la ha aprobado nadie, más allá de sus defensores.

—Todo el mundo la ha tomado como una descortesía, por lo menos, con el papa. Creo que es un error del gobierno, pero es parte de esa falta de cálculo político. No se ha beneficiado con esta descortesía.

—Creo que ahora entramos a una nueva etapa. Es una etapa de cierta estabilidad, porque ya no se menciona la palabra vacancia, que antes era lenguaje común, pero empieza a ser reemplazada por un estado de ánimo alrededor de un gobierno incapaz e ineficiente.

—La visita del papa ocurre en este contexto. Donde la gente empieza a entender que las cosas no van a cambiar demasiado. Eso explica que esta visita se sienta de carácter más religioso que política.

—Creo, finalmente, que este puede ser el último momento de tranquilidad. La del papa es la última oportunidad que tenemos para estar tranquilos y no pensar en lo que se viene después. Tengo el temor de que así sea.