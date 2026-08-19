El camión, con placa AX918, quedó volcado y el conductor se encuentra en buen estado | Foto: composición LR/Exitosa Noticias

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Un accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de la mañana en la Panamericana Sur, en el sentido de sur a norte hacia Lima, a la altura de Puente Alipio. El hecho involucró a un vehículo de carga pesada que terminó volcado y a una miniván que habría estado prestando el servicio de colectivo.

El siniestro provocó la obstrucción de dos carriles de esta importante vía, mientras los conductores esperaban el retiro de las unidades afectadas. Personal de los bomberos y de la Policía Nacional de Tránsito acudió al lugar para atender la emergencia y coordinar las acciones necesarias para recuperar la circulación vehicular.

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Accidente en la Panamericana Sur: dos carriles quedaron bloqueados tras volcadura de camión

El vehículo de carga pesada, identificado con la placa AX918, quedó recostado sobre su lado izquierdo y ocupó parte de la vía. De acuerdo con la información recogida en el lugar, el conductor se encontraba en buen estado de salud. La unidad transportaba paquetes de entrega al momento del accidente.

El hecho también afectó a otra unidad de transporte, una miniván de placa ANB13, que quedó completamente dañada. Según testigos, ambos conductores sostenían una discusión respecto a lo ocurrido. El conductor del vehículo pesado atribuía responsabilidad al presunto colectivero y señalaba que habría circulado a excesiva velocidad. Esta versión se encontraba en investigación.

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La congestión vehicular en la vía aumentó debido a que solo un carril quedó habilitado.

Tráfico en Puente Alipio: bomberos y policías acudieron tras accidente de tránsito

La emergencia generó una importante acumulación de vehículos debido a que solo permanecía habilitado un carril para el tránsito. La situación se produjo poco antes del inicio de la hora punta, por lo que se pidió precaución a los conductores que se desplazaban hacia la capital.

Mientras se esperaba la maquinaria necesaria para retirar las unidades, alrededor de diez personas participaron en el levantamiento del vehículo de carga pesada que había quedado volcado. Con apoyo de más personas y un motorizado, lograron ponerlo en pie, lo que permitió avanzar hacia la habilitación de los dos carriles afectados de la Panamericana Sur.