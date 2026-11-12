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Metropolitano cierra estaciones y modifica recorridos por encuentro del papa León XIV: conoce los desvíos

El cierre del puente Santa Rosa y las restricciones en el Centro de Lima alteran el recorrido de los buses este jueves 12 de noviembre. La ATU también adelantó el inicio de operaciones de algunos servicios desde las 4 a. m. para facilitar el traslado de los fieles.

El Metropolitano y el corredor Azul implementarán cambios en sus recorridos este 12 de noviembre por la visita del papa León XIV a Lima, afectando el Centro Histórico.
El Metropolitano y el corredor Azul implementarán cambios en sus recorridos este 12 de noviembre por la visita del papa León XIV a Lima, afectando el Centro Histórico.Foto: composición LR
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El servicio del Metropolitano y el corredor Azul presentan modificaciones en sus recorridos este jueves 12 de noviembre debido a las medidas de seguridad por las actividades matutinas del papa León XIV en Lima. Los cambios responden al cierre de vías en el Centro Histórico y del puente Santa Rosa, por lo que los usuarios deberán tomar en cuenta los desvíos para llegar a sus destinos.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la ruta C del Metropolitano llegará únicamente hasta la estación Central, mientras que la ruta A circulará por la avenida Alfonso Ugarte y tendrá una sola parada en la estación Quilca. En tanto, los servicios expresos y la ruta D mantendrán su recorrido habitual por las avenidas España y Alfonso Ugarte.

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El corredor Azul modificará temporalmente su recorrido debido al cierre del puente Santa Rosa en ambos sentidos. Sus unidades circularán por la avenida Pizarro, continuarán por las avenidas Alfonso Ugarte y Colmena y luego retomarán su ruta habitual.

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Además, por las restricciones vinculadas al encuentro del papa León XIV en la Plaza de Armas, el servicio también modificará su circulación debido al cierre de la avenida Tacna. Los usuarios que se dirijan al Centro de Lima podrán descender en los paraderos habilitados más cercanos, como Virú y Piérola.

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¿Cómo llegar a las actividades del papa León XIV?

La ATU informó que los servicios regulares A y C del Metropolitano y los corredores Azul y Morado iniciarán sus operaciones desde las 4 a. m. de este jueves para facilitar el traslado de los asistentes al encuentro del pontífice en la Plaza de Armas.

Quienes utilicen el Metropolitano podrán bajar en las estaciones Jirón de la Unión o Tacna. Por su parte, el corredor Morado circulará con normalidad por la avenida Abancay y tendrá paraderos próximos a la plaza en los jirones Cusco y Santa Rosa.

Por la noche, los asistentes a la vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional podrán utilizar los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano y bajar en la estación Estadio Nacional. También podrán trasladarse en el corredor Azul, con paraderos cercanos en Saco Oliveros y Ramón Dagnino, o en el corredor Morado, a través de Bausate y Meza, Hipólito Unanue e Isabel la Católica.

ATU dispondrá buses de refuerzo para el retorno

Para facilitar la salida de los asistentes, el Metropolitano contará con buses de reserva en la Estación Central, que atenderán a los pasajeros de las estaciones Jirón de la Unión y Tacna con destino a Naranjal, en Independencia, y Matellini, en Chorrillos. En el Estadio Nacional también habrá unidades vacías para atender la demanda hacia ambos terminales.

Los corredores Azul y Morado tendrán servicios de refuerzo en puntos estratégicos. Para dirigirse a Miraflores, los usuarios podrán abordar el corredor Azul en la avenida Arequipa con el jirón Ramón Dagnino; mientras que quienes viajen al Rímac encontrarán unidades en el cruce de la avenida Arequipa con el jirón Corpancho.

El corredor Morado ofrecerá buses hacia San Juan de Lurigancho desde la avenida Manco Cápac, cerca de los cruces con Bausate y Meza, Hipólito Unanue e Isabel la Católica.

La ATU recomendó recargar con anticipación las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass y verificar que cuenten con saldo suficiente para los viajes de ida y retorno. También pidió a los usuarios utilizar el transporte público autorizado y seguir las indicaciones del personal de orientación ante los cierres y las restricciones vehiculares.

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