Niño de 6 años muere tras caerle encima un juego infantil oxidado en parque de Ate Los padres trasladaron al menor a un centro de salud, pero los médicos confirmaron su deceso. El parque fue clausurado temporalmente debido al estado de los juegos infantiles.

El deterioro de un columpio terminó en tragedia en el distrito de Ate. Emir, un niño de seis años, murió luego de que la estructura metálica de un columpio se desprendiera de su base y cayera sobre él. El accidente ocurrió en el parque de la Asociación Paraíso, en la zona de Santa Clara, mientras el pequeño jugaba con otros niños del vecindario.

Tras el accidente, los padres del menor lo auxiliaron y trasladaron de emergencia a un establecimiento de salud; sin embargo, los médicos confirmaron su deceso. Las imágenes difundidas por el noticiero 24 Horas evidenciaron el deterioro de los juegos infantiles, cuyas estructuras presentaban partes oxidadas y bases afectadas por la humedad. Ante esta situación, el parque fue clausurado temporalmente para impedir el ingreso de los vecinos.

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Columpio presentaba óxido y humedad en sus cimientos antes del accidente

De acuerdo con el reporte periodístico, Emir se acercó a uno de los juegos infantiles cuando la estructura metálica cedió y se desprendió de sus cimientos. El columpio estaba instalado sobre una superficie de césped sintético y, según las imágenes difundidas, la base presentaba signos de humedad, mientras que el metal mostraba un avanzado estado de oxidación.

La madre del pequeño declaró que la familia atraviesa un momento de profundo dolor y pidió a las autoridades municipales revisar las condiciones de los espacios recreativos destinados a los menores. También solicitó que se realicen inspecciones para evitar que otros niños queden expuestos a situaciones similares.



Municipalidad de Ate brindó apoyo a la familia y clausuró temporalmente el parque

Tras el fallecimiento de Emir, el parque de la Asociación Paraíso fue clausurado temporalmente con cintas de seguridad para restringir el ingreso de los vecinos. La medida se tomó luego de que se desprendiera la estructura metálica involucrada en el accidente y se evidenciara el deterioro de los juegos infantiles.

Por otro lado, la Municipalidad de Ate informó al programa anteriormente mencionado, a través de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), que brindó asistencia a los familiares. Entre el apoyo otorgado figuró la entrega de un ataúd para el sepelio del pequeño, debido a las dificultades económicas que afrontaba la familia.