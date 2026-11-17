Diputado Víctor Piñan solicita a la PCM información sobre rol de Allan Dyer en el despacho presidencial En el documento, Piñán señaló que diversos medios de comunicación difundieron información sobre la presunta intervención del hijo del titular del Minsa en reuniones y actividades institucionales con distintos sectores del Poder Ejecutivo.

Diputado Víctor Piñan solicita a la PCM información sobre rol de Allan Dyer en el despacho presidencial

Diputado Víctor Piñan solicita a la PCM información sobre rol de Allan Dyer en el despacho presidencial

El diputado Víctor Piñán, vocero de diputados de OBRAS, solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) información documentada sobre la situación laboral, contractual y funcional de Allan Dyer Quiñónez, hijo del ministro de Salud, Luis Dyer, así como su supuesta participación en la Oficina de Cumplimiento del Despacho Presidencial y las coordinaciones que habría sostenido con distintas entidades del Poder Ejecutivo.

Mediante el oficio N.° 038-2026-2027-GPPCO-CD-CR, dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el parlamentario pidió esclarecer bajo qué condición institucional Dyer Quiñónez habría desarrollado actividades vinculadas al Ejecutivo, cuáles serían sus funciones y atribuciones, y qué autoridad respalda su participación en las reuniones y coordinaciones mencionadas.

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En el documento, Piñán señaló que diversos medios de comunicación difundieron información sobre la presunta intervención del hijo del titular del Minsa en reuniones y actividades institucionales con distintos sectores del Poder Ejecutivo, en las que se habría identificado como integrante o representante del equipo de cumplimiento del Despacho Presidencial.

También mencionó que, según los reportajes, habría participado en coordinaciones con funcionarios de diferentes entidades ministeriales, incluidas instancias de carácter administrativo.

En base a ello, el legislador solicitó a la PCM información sobre el vínculo laboral o contractual de Dyer, su eventual incorporación a la Oficina de Cumplimiento del Despacho Presidencial y la documentación que sustente las funciones que habría desempeñado.

Asimismo, pidió conocer los asuntos abordados y los resultados obtenidos en las coordinaciones con funcionarios del Ejecutivo.

Documento dirigido a la PCM. Foto: Sofía López/X

Pedido de información también alcanza al Minedu

La solicitud de Piñán también alcanza al Ministerio de Educación.

En un segundo oficio, dirigido al titular de ese sector, José Antonio Chang, el diputado requirió información documentada sobre las reuniones, gestiones y coordinaciones que Dyer Quiñónez habría realizado ante dicha cartera.

Entre los puntos solicitados, el parlamentario pidió precisar la agenda institucional desarrollada por Dyer, las fechas de las reuniones y las dependencias involucradas.

También requirió conocer qué temas, iniciativas, propuestas o asuntos administrativos, educativos y de gestión pública fueron abordados, así como los objetivos que motivaron esos encuentros.

Además, solicitó identificar a los funcionarios, autoridades y servidores públicos que participaron en las reuniones, con sus respectivos nombres, cargos y dependencias. A su vez, los acuerdos, compromisos y coordinaciones establecidos.