Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

En vivo Papa León XIV camino al Nacional, habló del Sodalicio y Suscana Baca le cantó | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Sociedad

Papa León XIV en Las Palmas: habrá cierre de calles por más de 28 horas en estas zonas de Surco

La Municipalidad de Santiago de Surco informó que las restricciones vehiculares comenzarán el domingo 15 de noviembre y se mantendrán hasta la noche del lunes 16, debido a la misa que ofrecerá el pontífice.

Conductores en Santiago de Surco deben tener precauciones el 15 y 16 de noviembre por restricciones vehiculares por la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.
Conductores en Santiago de Surco deben tener precauciones el 15 y 16 de noviembre por restricciones vehiculares por la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. | composición
Por
google iconLa República en Google

Los conductores que circulen por Santiago de Surco deberán tomar precauciones este domingo 15 y lunes 16 de noviembre debido a las restricciones vehiculares dispuestas en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, donde el papa León XIV celebrará una misa.

La Municipalidad de Santiago de Surco informó que el cierre de las vías comenzará a las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se extenderá hasta las 10:00 p. m. del lunes 16. La medida fue coordinada con la Policía Nacional del Perú y busca facilitar el desplazamiento de los asistentes y mantener despejados los accesos al recinto.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Conductores en Santiago de Surco deben tener precauciones el 15 y 16 de noviembre por restricciones vehiculares por la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

Conductores en Santiago de Surco deben tener precauciones el 15 y 16 de noviembre por restricciones vehiculares por la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

Puedes ver

Incidente durante recorrido del papa León XIV: joven ingresa a zona restringida y policías intervienen

lr.pe

¿Qué calles tendrán restricciones por la misa del papa León XIV?

De acuerdo con el comunicado difundido por la comuna, las restricciones comprenderán las siguientes vías:

LR Focus
  • Av. Jorge Chávez
  • Jr. Pascual Saco Oliveros
  • Jr. San Juan
  • Jr. Juan Soto Bermeo
  • Jr. Jorge Chamot Biggs
  • Jr. Pedro de Silva
  • Jr. Vittore Carpaccio
  • Jr. Ariadna
  • Jr. Viña Lariena
  • Jr. Poseidón
  • Psj. Géminis

La Municipalidad de Surco exhortó a los conductores a evitar las zonas restringidas y utilizar rutas alternas durante el periodo establecido. Asimismo, pidió a los vecinos colaborar con el personal encargado del ordenamiento vehicular.

Puedes ver

Papa León XIV llega al Perú y sorprende al quitarse el solideo para bajar del avión: ¿qué significa este gesto?

lr.pe

¿Por qué habrá cierre de calles en Surco?

Las restricciones forman parte del operativo preparado para la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. La actividad congregará a miles de fieles y se prevé una alta concentración de personas en los alrededores del recinto.

Ante ello, las autoridades buscan reducir la congestión vehicular y garantizar el ingreso y salida de los asistentes, así como mantener disponibles las vías para vehículos autorizados y unidades de emergencia.

La comuna recomendó a quienes necesiten desplazarse por esta zona de Surco durante el domingo y lunes planificar sus viajes con anticipación y considerar las rutas alternas.

La restricción tendrá una duración aproximada de 28 horas, por lo que los conductores deberán considerar el cierre desde la tarde del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beca 18 convocatoria 2027: revisa si figuras entre los 59.392 aptos, el puntaje mínimo para pasar y dónde descargar exámenes pasados

Diputados rechazan asistencia de Dina Boluarte al encuentro con el papa León XIV: “Sinvergüenza”

RMP sobre expresidentes durante discurso del papa León XIV: “Algunos tienen muertos durante su gestión”

Sociedad

Beca 18 convocatoria 2027: revisa si figuras entre los 59.392 aptos, el puntaje mínimo para pasar y dónde descargar exámenes pasados

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto sus actividades, mensajes y últimas noticias hoy jueves 12 de noviembre

León XIV, el Sucesor de Pedro

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputados rechazan asistencia de Dina Boluarte al encuentro con el papa León XIV: “Sinvergüenza”

RMP sobre expresidentes durante discurso del papa León XIV: “Algunos tienen muertos durante su gestión”

JEE desconocen acuerdo del JNE: en SJL y Ferreñafe dejan vacante el cargo de alcalde en casos de reeleción encubierta