Papa León XIV en Las Palmas: habrá cierre de calles por más de 28 horas en estas zonas de Surco La Municipalidad de Santiago de Surco informó que las restricciones vehiculares comenzarán el domingo 15 de noviembre y se mantendrán hasta la noche del lunes 16, debido a la misa que ofrecerá el pontífice.

Conductores en Santiago de Surco deben tener precauciones el 15 y 16 de noviembre por restricciones vehiculares por la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. | composición

Conductores en Santiago de Surco deben tener precauciones el 15 y 16 de noviembre por restricciones vehiculares por la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. | composición

Los conductores que circulen por Santiago de Surco deberán tomar precauciones este domingo 15 y lunes 16 de noviembre debido a las restricciones vehiculares dispuestas en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, donde el papa León XIV celebrará una misa.

La Municipalidad de Santiago de Surco informó que el cierre de las vías comenzará a las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se extenderá hasta las 10:00 p. m. del lunes 16. La medida fue coordinada con la Policía Nacional del Perú y busca facilitar el desplazamiento de los asistentes y mantener despejados los accesos al recinto.

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Conductores en Santiago de Surco deben tener precauciones el 15 y 16 de noviembre por restricciones vehiculares por la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

¿Qué calles tendrán restricciones por la misa del papa León XIV?

De acuerdo con el comunicado difundido por la comuna, las restricciones comprenderán las siguientes vías:

Av. Jorge Chávez

Jr. Pascual Saco Oliveros

Jr. San Juan

Jr. Juan Soto Bermeo

Jr. Jorge Chamot Biggs

Jr. Pedro de Silva

Jr. Vittore Carpaccio

Jr. Ariadna

Jr. Viña Lariena

Jr. Poseidón

Psj. Géminis

La Municipalidad de Surco exhortó a los conductores a evitar las zonas restringidas y utilizar rutas alternas durante el periodo establecido. Asimismo, pidió a los vecinos colaborar con el personal encargado del ordenamiento vehicular.

¿Por qué habrá cierre de calles en Surco?

Las restricciones forman parte del operativo preparado para la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. La actividad congregará a miles de fieles y se prevé una alta concentración de personas en los alrededores del recinto.

Ante ello, las autoridades buscan reducir la congestión vehicular y garantizar el ingreso y salida de los asistentes, así como mantener disponibles las vías para vehículos autorizados y unidades de emergencia.

La comuna recomendó a quienes necesiten desplazarse por esta zona de Surco durante el domingo y lunes planificar sus viajes con anticipación y considerar las rutas alternas.

La restricción tendrá una duración aproximada de 28 horas, por lo que los conductores deberán considerar el cierre desde la tarde del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre.