Se acabaría el teletrabajo total para estos servidores públicos: revisa los 4 grupos de cargos que pasarían a presencial o híbrido según el MTPE La iniciativa busca reorganizar funciones laborales, determinando qué puestos requieren presencia física, y establece criterios claros para el teletrabajo en el sector público.

Además, el MTPE sugiere que Servir defina el tiempo máximo para el teletrabajo parcial y determine qué servicios pueden operar completamente a distancia según sus funciones.

Además, el MTPE sugiere que Servir defina el tiempo máximo para el teletrabajo parcial y determine qué servicios pueden operar completamente a distancia según sus funciones. Foto: Andina

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó un proyecto que plantea modificar las reglas del teletrabajo en las entidades del Estado. La iniciativa busca reorganizar los puestos que pueden desempeñarse a distancia y establecer qué funciones requieren presencia física para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

La propuesta modifica el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Teletrabajo y establece criterios para distribuir las labores presenciales y remotas según las responsabilidades de cada cargo. Entre los puestos considerados figuran aquellos con funciones directivas, administrativas y otros vinculados directamente con la prestación de servicios a la ciudadanía.

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¿Qué cuatro grupos de servidores públicos pasarían a trabajar de forma presencial o híbrida?

El proyecto del MTPE contempla cuatro grupos de puestos que deberán desempeñarse presencialmente o mediante teletrabajo parcial, modalidad que combina jornadas en las instalaciones de la entidad con labores a distancia:

Puestos con funciones directivas: comprende a los servidores que tienen responsabilidades de dirección dentro de las entidades públicas.

comprende a los servidores que tienen responsabilidades de dirección dentro de las entidades públicas. Puestos de coordinación de equipos: incluye a quienes organizan, supervisan o coordinan el trabajo de otros integrantes de una institución.

incluye a quienes organizan, supervisan o coordinan el trabajo de otros integrantes de una institución. Puestos de alta dirección y de confianza: abarca cargos vinculados con la conducción institucional y funciones de especial responsabilidad.

abarca cargos vinculados con la conducción institucional y funciones de especial responsabilidad. Puestos administrativos o indispensables para el servicio público: considera labores necesarias para el funcionamiento de las entidades y la continuidad de la atención a la ciudadanía.

La iniciativa también plantea que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) establezca el tiempo máximo permitido para el teletrabajo parcial. Además, esta entidad determinaría qué servicios u órganos de las instituciones públicas podrían funcionar bajo la modalidad de teletrabajo total, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.