Se acabaría el teletrabajo total para estos servidores públicos: revisa los 4 grupos de cargos que pasarían a presencial o híbrido según el MTPE
La iniciativa busca reorganizar funciones laborales, determinando qué puestos requieren presencia física, y establece criterios claros para el teletrabajo en el sector público.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó un proyecto que plantea modificar las reglas del teletrabajo en las entidades del Estado. La iniciativa busca reorganizar los puestos que pueden desempeñarse a distancia y establecer qué funciones requieren presencia física para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
La propuesta modifica el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Teletrabajo y establece criterios para distribuir las labores presenciales y remotas según las responsabilidades de cada cargo. Entre los puestos considerados figuran aquellos con funciones directivas, administrativas y otros vinculados directamente con la prestación de servicios a la ciudadanía.
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¿Qué cuatro grupos de servidores públicos pasarían a trabajar de forma presencial o híbrida?
El proyecto del MTPE contempla cuatro grupos de puestos que deberán desempeñarse presencialmente o mediante teletrabajo parcial, modalidad que combina jornadas en las instalaciones de la entidad con labores a distancia:
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- Puestos con funciones directivas: comprende a los servidores que tienen responsabilidades de dirección dentro de las entidades públicas.
- Puestos de coordinación de equipos: incluye a quienes organizan, supervisan o coordinan el trabajo de otros integrantes de una institución.
- Puestos de alta dirección y de confianza: abarca cargos vinculados con la conducción institucional y funciones de especial responsabilidad.
- Puestos administrativos o indispensables para el servicio público: considera labores necesarias para el funcionamiento de las entidades y la continuidad de la atención a la ciudadanía.
La iniciativa también plantea que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) establezca el tiempo máximo permitido para el teletrabajo parcial. Además, esta entidad determinaría qué servicios u órganos de las instituciones públicas podrían funcionar bajo la modalidad de teletrabajo total, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.