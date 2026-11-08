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Sociedad

Nuevo friaje llegará a la selva con fuertes vientos y ráfagas de más de 55 km/h: estas son las regiones en alerta, según Senamhi

Se espera que los vientos alcancen hasta 44 km/h en la selva sur y 31 km/h en la selva centro, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en algunas regiones determinadas.

El Indeci recomienda a las autoridades inspeccionar las infraestructuras y a la población proteger sus viviendas.
El Indeci recomienda a las autoridades inspeccionar las infraestructuras y a la población proteger sus viviendas.Foto: composición LR
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El decimoquinto friaje del año afectará a distintas zonas de la Amazonía peruana desde este domingo 8 hasta el lunes 9 de noviembre. El fenómeno meteorológico estará acompañado de fuertes vientos, cuyas velocidades podrían alcanzar los 44 kilómetros por hora (km/h) en la selva sur y los 31 km/h en la selva centro, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Mediante el aviso meteorológico N.° 461, que establece un nivel de alerta naranja, la institución advirtió que también podrían presentarse ráfagas superiores a los 55 km/h en sectores de la Amazonía centro y sur. Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió recomendaciones dirigidas a las autoridades y habitantes de las regiones comprendidas en la alerta.

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¿Qué regiones de la selva estarán en alerta por la llegada del decimoquinto friaje?

El aviso del Senamhi contempla seis departamentos del país que podrían experimentar las condiciones meteorológicas previstas durante el periodo de vigencia del fenómeno. Se trata de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali, territorios incluidos en el pronóstico por la presencia de vientos de considerable intensidad.

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Las velocidades previstas presentan diferencias según el sector de la selva. En la zona sur se esperan vientos próximos a los 44 km/h, mientras que en la parte central alcanzarían alrededor de 31 km/h. A estos registros se suman posibles ráfagas que superarían los 55 km/h en la Amazonía centro y sur, de acuerdo con la información consignada.

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¿Qué medidas recomienda Indeci ante los fuertes vientos y las ráfagas de más de 55 km/h?

Frente a los vientos pronosticados, el Instituto Nacional de Defensa Civil pidió a los gobiernos regionales y locales realizar las inspecciones técnicas de seguridad necesarias en las edificaciones. Estas evaluaciones deben desarrollarse dentro de las competencias de cada autoridad y tienen como finalidad verificar que las infraestructuras cuenten con condiciones adecuadas de diseño y seguridad para la población.

Para prevenir accidentes en las viviendas, el organismo recomendó sujetar los techos y sus largueros a las paredes, además de reforzar los vidrios de las ventanas. También aconsejó evitar la proximidad a instalaciones eléctricas, objetos punzocortantes y construcciones que hayan sufrido daños por acción del viento. En las zonas donde se utilizan embarcaciones, se indicó que estas deben permanecer debidamente amarradas.

Las recomendaciones también incluyen utilizar prendas de abrigo e impermeables y consumir bebidas calientes durante el periodo de bajas temperaturas. En caso de presentar síntomas relacionados con infecciones respiratorias o alergias, la población debe acudir al establecimiento de salud más cercano.

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